Millonarios vs. Águilas Doradas, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de Liga BetPlay 2026-I

Este miércoles 11 de febrero, el estadio Nemesio Camacho El Campín será el escenario de un duelo de realidades opuestas cuando Millonarios reciba a Águilas Doradas por la sexta fecha de la Liga BetPlay 2026-I. El equipo de Fabián Bustos se juega mucho más que tres puntos; se juega la tranquilidad de un club que aún no despega.

El arranque de año para el conjunto albiazul ha sido, por decir lo menos, decepcionante. Ubicado en la parte baja de la tabla con apenas 2 puntos de 15 posibles, Millonarios llega tras un pálido empate sin goles en su visita al Deportivo Cali. La falta de efectividad frente al arco y las desatenciones defensivas han puesto a los jugadores azules bajo la lupa de una hinchada que no está acostumbrada a ver a su equipo en la casilla 16.

A pesar de reforzarse con varios jugadores en el mercado de fichajes, el 'embajador' aún no engrana y sigue mostrando serias falencias en el mediocampo y la defensa. La afición bogotana, conocida por su exigencia, espera que el equipo comience a despertar en la liga de la mano de su nuevo entrenador. Para el duelo, el azul recuperará a Rodrigo Ureña, quien ya cumplió fecha de sanción tras su expulsión frente a Independiente Medellín.

Por su parte, el equipo dirigido por Juan Niño atraviesa un presente envidiable. Tras una remontada épica 3-2 ante Cúcuta Deportivo en la jornada anterior, los antioqueños escalaron hasta la séptima posición con 8 unidades. El club dorado ha demostrado ser un equipo ordenado y letal en las transiciones, con Jorge Rivaldo como su principal arma de desequilibrio. Ha logrado capitalizar sus virtudes tácticas, mostrando un orden defensivo férreo y una capacidad de contraataque que suele castigar los errores del oponente. Para el duelo en la altura de Bogotá, se espera que el equipo visitante plantee un esquema inteligente, priorizando el control del balón en zonas de seguridad y buscando explotar la velocidad de sus extremos en las transiciones rápidas.



Deportivo Cali y Millonarios se enfrentaron en la quinta jornada de la Liga BetPlay I-2026. Colprensa

Mientras Millonarios cargará con la responsabilidad de proponer y llevar el peso del partido ante su gente, Águilas Doradas jugará con la desesperación ajena, apostando a la paciencia y a la efectividad. El césped de El Campín será el juez de un enfrentamiento donde el 'embajador' busca salir del bache profundo, mientras que el cuadro dorado aspira a ratificar que su presente en este 2026 no es pasajero.



Millonarios vs. Águilas Doradas, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de Liga BetPlay 2026-I

El partido entre Millonarios y Águilas se disputará este miércoles a las 6:30 de la tarde y podrá verse a través del canal que transmite el fútbol colombiano. Además, podrán seguir los goles, las polémicas y demás incidencias importantes del duelo en el portal web de Gol Caracol, al que pueden ingresar en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol.