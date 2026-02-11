Síguenos en:
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Millonarios vs. Águilas Doradas, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de Liga BetPlay 2026-I

Millonarios vs. Águilas Doradas, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de Liga BetPlay 2026-I

El técnico argentino Fabián Bustos dirigirá su segundo partido al mando del 'embajador', este miércoles, cuando reciban en el estadio El Campín a Águilas Doradas, por la sexta fecha de la liga.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 11 de feb, 2026
Millonarios vs. Águilas Doradas
Millonarios vs. Águilas Doradas
Fotos: X/@MillosFCoficial y @AguilasDoradas

