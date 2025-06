La verdad de la lesión de Hugo Rodallega; lo contó otra figura del título de Santa Fe

Con goles de Harold Santiago Mosquera y de Hugo Rodallega; Santa Fe venció en la noche de este domingo a Independiente Medellín, con un marcador 2-1 en el estadio Atanasio Girardot, en donde se dañó la fiesta para los seguidores de los antioqueños.

Así los que festejaron fueron los 'cardenales', con Rodallega como símbolo y figura, ya que incluso terminó abandonando el terreno de juego rengueando, con visibles muestras de dolor y mientras que sus compañeros lo miraban con admiración y respeto, al igual que los integrantes del cuerpo técnico liderado por Jorge Bava.

Y al final del compromiso se presentó una confesión de parte de Daniel Torres, otro de los jugadores destacados del nuevo campeón, quien comentó que "él se lesionó desde el calentamiento, pero al final ganamos gracias a él".

Además de eso, Torres y Rodallega tuvieron un particular gesto en la cancha del Atanasio, como quiera que intercambiaron las camisetas que usaron en el crucial compromiso con el DIM y el nacido en Caquezá, en Cundinamarca, le puso la banda de capitán al vallecaucano y goleador de la Liga I 2025.

"Hugo es el 'capi', habíamos quedado en que él se iba a poner mi camiseta y yo la de él y así lo hicimos. Hay una admiración, un respeto. Salimos campeones y estamos muy contentos, felices", explicó Torres en una entrevista con el canal 'Win'.

De esa forma se confirmó una vez más que la unión reinó en el seno de la nómina de los santafereños, con dos futbolistas de experiencia y recorrido que fueron fundamentales en la obtención de la décima estrella para el tradicional cuadro capitalino.

¿Qué dijo Hugo Rodallega después de ganar el título con Santa Fe?

"La idea era no jugar, desde el calentamiento sentía algo en el aductor, le dije al doctor, pero al igual dije que no me salía, voy hasta el final y de acá me sacan solo cuando yo digo. Habrá momento de celebrar, tiempo para recuperarme, me haré una cirugía en el tabique, pero no dijimos nada. Esto es guerra, que la gente de Santa Fe disfrute", explicó Rodallega sobre la dolencia que sufrió, pero que no le impidió anotar el gol del título.

