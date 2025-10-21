Síguenos en::
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / ¿Dónde jugará Jhon Jáder Durán si ‘CR7’ no lo recibe de vuelta? Suena para varios grandes

¿Dónde jugará Jhon Jáder Durán si ‘CR7’ no lo recibe de vuelta? Suena para varios grandes

El delantero colombiano tendría sus días contados en el Fenerbahce de Turquía, club al que se unió a mitad de 2025 y en el que no pudo mostrar lo mejor de sí.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 21 de oct, 2025
Jhon Jáder Durán, dónde jugará después del Fenerbahce.jpg
Jhon Jáder Durán podría recaer en otra liga de Europa
Foto: Fenerbahce.

