¿Dónde jugará Jhon Jáder Durán si ‘CR7’ no lo recibe de vuelta? Suena para varios grandes

La polémica sigue rodeando la carrera deportiva de Jhon Jáder Durán, que se ha visto en medio de controversias desde que saltó a la fama mundial como goleador del Aston Villa de Inglaterra, en la temporada 2024.

Su comportamiento en suelo británico lo hizo chocar varias veces con el español Unai Emery, su entrenador en ese entonces. Sin embargo, logró ser transferido por 77 millones de euros a Al Nassr de Arabia, donde se convirtió en el futbolista colombiano con el sueldo más alto de la historia al firmar hasta 2030 un contrato de 20 millones de euros por temporada.

No obstante, su estadía en territorio saudí tan solo duró el primer semestre de 2025, pues el portugués Cristiano Ronaldo, máximo referente de Al Nassr, incluyó al antioqueño en la lista de jugadores con los que no quería seguir compartiendo filas, según filtró la prensa árabe.

Por ello, los directivos debieron moverse rápido y lo ubicaron en condición de préstamo en el Fenerbahce, a donde llegó haciendo ruido gracias a su tardanza para unirse a la pretemporada del plantel dirigido por el portugués José Mourinho, echado días después por no lograr entrar a la fase principal de la Champions League.



Y aunque el antioqueño de 21 años de edad alcanzó a jugar 6 partidos y a marcar un gol, una lesión de la que nunca hubo parte médico oficial lo sacó de las canchas desde el pasado 27 de agosto hasta la actualidad, ya que aún no se recupera del todo.

Fue por ello que la prensa tuca filtró el martes 21 de octubre que su salida del elenco otomano es prácticamente un hecho, ya que los dirigentes de la institución no estarían dispuestos a mantenerlo, dado el alto costo que representa tenerlo.

Bajo esa luz, Fenerbahce daría por terminado el vínculo, devolvería al jugador a Al Nassr de Arabia, donde no se sabe si hay espacio para él, motivo por el que empieza la búsqueda de un nuevo destino.



¿Dónde jugará Jhon Jáder Durán si sale del Fenerbahce?

De acuerdo con prensa de Turquía, habría interés reciente de varios equipos grandes de Europa, como Manchester United y Chelsea de Inglaterra, París Saint-Germain de Francia, Barcelona de España entre otros.

Lo cierto es que hasta el momento no hay nada claro ni oficial y que será Al Nassr el encargado de buscarle dónde jugar.