Atlas vs. León, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de la Liga MX

El fútbol mexicano sigue a toda marcha y este miércoles 22 de octubre habrá un partidazo entre Atlas y León, en el estadio Jalisco, por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga MX. Este duelo será especial para nuestro país porque habrá duelo colombiano entre el arquero Camilo Vargas y James Rodríguez. Adicionalmente, habrán otros cafeteros que no han sido convocados a Selección Colombia como Stiven Barreiro y Daniel Arcila.

Atlas llega a este encuentro luego de sufrir una dura derrota el pasado viernes en su visita al Atlético San Luis. Los goles de Joao Pedro y Óscar Macías significaron la derrota 2-0 de los 'rojinegros', que actualmente se ubica en la casilla 13 con 13 unidades por cosechar tres triunfos, cuatro empates y seis caídas. El conjunto de Guadalajara está a un solo punto del décimo (Pumas con 14 pts).

Por su parte, León tampoco la viene pasando bien en el campeonato y en su partidos más reciente cayó derrotado 2-0 en su visita al Santos Laguna, que se impuso con doblete del lateral izquierdo Bruno Amione. Los 'esmeraldas', tienen que remar en lo que resta del torneo, puesto que son decimocuartos con 12 unidades, producto de tres victorias, tres empates y siete derrotas.



Atlas vs. León, en números

León tiene siete partidos seguidos sin perder ante Atlas (4 ganados, 3 empatados) y domina la serie histórica con 51 ganador por 44 perdidos y 35 empates.

El último triunfo de Atlas sobre León fue en la Final del Apertura 2021, 1-0 en el Estadio Jalisco para después coronarse en penales.



Atlas tiene dos victorias consecutivas jugando en casa, la última vez que hilvanó tres fue entre julio y septiembre de 2024.

León se presenta con tres derrotas consecutivas y seis seguidos sin ganar, antes de esa mala racha era noveno.



Hora y dónde ver Atlas vs. León, por la Liga MX

Fecha: miércoles 22 de octubre

Hora: 10:00 p.m. (hora Colombia).

Estadio: Jalisco.

Transmisión: Vix Premium (Fuera del país).