“Nos ganó Pedro, el escamoso”: ‘youtuber’ de Racing, en ira por derrota contra Bucaramanga

Atlético Bucaramanga consiguió la victoria internacional más importante de su historia gracias a las anotaciones de los argentinos Luciano Pons y Fabián Sambueza, así como por las múltiples atajadas salvadoras del arquero Aldaír Quintana, que fue uno de los héroes de la escuadra ‘leoparda’.

Sin embargo, el ‘youtuber’ Juan Gorrochategui, que se hace llamar en redes sociales ‘Vasco de la gente’ y se identifica como ferviente hincha de Racing, le adjudicó la responsabilidad del resultado a Leonel Álvarez , entrenador del conjunto colombiano, explotando de furia con un comentario bastante jocoso, ya que lo comparó con el protagonista de la telenovela ‘Pedro, el escamoso’.

El duelo hizo parte de la segunda jornada del grupo E de la Copa Libertadores y a él llegaba el elenco argentino como amplio favorito, pues venía de golear 0-3 en Brasil a Fortaleza, mientras que al cuadro ‘búcaro’ lo antecedía el 3-3 de local con Colo-Colo de Chile, motivo por el que en el sur del continente daban por hecho el triunfo de su equipo.

Por ello, el 1-2 a favor del bando santandereano cayó como un balde de gua fría en suelo argentino y muestra de ello fue la reacción del ‘influencer’ en cuestión, aunque los medios de comunicación de ese país coincidieron en catalogar lo visto como una “sorpresa”.

“Nos ganó Pedro, el escamoso”: ‘youtuber’ de Racing

Gorrochategui apareció en un particular video con la camiseta de su club gritando, lamentándose y agarrándose la cabeza debido a la caída sufrida en el estadio Juan Domingo Perón, Avellaneda, más conocido como ‘el Cilindro’, que tuvo puerta cerrada para el público por una sanción.

“Nos ganó Pedro, el escamoso… ¿Vieron lo que era el técnico? Era Pedro, el escamoso. ¿Cómo m… va a ganar Bucaramanga? Qué carajo hicieron”, vociferó el ‘influencer’ en principio.

Y agregó a modo de crítica para su equipo: “Racing, un desastre. Encima, jugamos todo el partido al trote, caminando. Pudimos haber empatado con un poco de ambición, de perseverancia… Todo mal”.

En ese sentido, se despachó haciendo énfasis en que Racing menospreció a su adversario y que por eso recibió semejante golpe en su propia casa.

“Regalamos este partido por cancherear, por subestimar, por creer que Bucaramanga no iba a hacer nada, por decir que a Bucaramanga no lo conoce nadie y no, en el fútbol nunca se puede dar el triunfo por sentado”, recalcó.

Y concluyó aseverando que ahora el grupo se complicó cuando el camino hacía octavos de final se veía despejado.

Ahora, en la próxima fecha, el miércoles 23 de abril, Bucaramanga deberá recibir a Fortaleza de Brasil, mientras que Racing tendrá que visitar un día antes al Colo-Colo de Chile.

En video, las palabras del ‘yotuber’: