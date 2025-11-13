¿Cómo se jugará la primera jornada de los cuadrangulares en la Liga BetPlay?; ¡hay clásico!

Publicidad
Después de realizado el sorteo de los ocho clasificados, en el sorteo de la Dimayor publicaron la primera jornada de ambos grupos, para estas semifinales del fútbol colombiano.
Grupo A
Independiente Medellín
Atlético Nacional
Junior de Barranquilla
América de Cali
Grupo B
Deportes Tolima
Atlético Bucaramanga
Fortaleza CEIF
Independiente Santa Fe
Así se jugará la primera fecha:
Grupo A
Atlético Nacional vs. América de Cali
Estadio: Atanasio Girardot.
Junior de Barranquilla vs. Independiente Medellín
Estadio:
Grupo B
Atlético Bucaramanga vs. Independiente Santa Fe
Estadio: Américo Montanini.
Fortaleza CEIF vs. Deportes Tolima
Estadio: Metropolitano de Techo.