Lío de Baldomero Perlaza, Francisco Chaverra y otros jugadores sacude al DIM, por final con Santa Fe

En los últimos días y posterior a la eliminación de la fase final del primer semestre del fútbol colombiano en este 2026, el ambiente se ha tornado pesado y tenso en el seno de Independiente Medellín. A los gestos desafiantes de Raúl Giraldo, dueño del equipo, a la hinchada en el Atanasio Girardot después de la derrota 1-2 frente a Águilas Doradas, del domingo pasado; se sumó una versión periodística que aseguró y señaló a los jugadores Baldomero Perlaza, Francisco Chaverra, los dos en la nómina actual; y a Luis 'Chino' Sandoval, Hómer Martinez y a Jaime Alvarado por haber generado una especie de supuesto motín en el camerino durante la final DIM vs. Santa Fe, de la Liga I 2025, por un desacuerdo con la directiva en los premios por lograr el mencionado título, que a la postre se llevó el rojo capitalino.

Este tema caló fuerte en las redes sociales, en donde los hinchas del 'poderoso' han criticado duramente a los mencionados futbolistas e incluso a los propios dirigentes, que no sacaron a la luz dicha versión.

El tema ha escalado tanto, que Medellín publicó en sus medios oficiales un comunicado en el que se comenzó indicando que "el Equipo del Pueblo S.A. rechaza de manera categórica las versiones difundidas recientemente en un programa periodístico y a través de redes sociales, en las que se formulan acusaciones graves, irresponsables y sin sustento contra nuestros jugadores Baldomero Perlaza y Francisco Chaverra, así como contra Luis Sandoval, Homer Martínez y Jaime Alvarado, futbolistas que hicieron parte de nuestra institución".

A renglón seguido se complementó y se apuntó que "dichas afirmaciones, relacionadas con negociaciones previas a la final disputada en 2025, carecen de veracidad y afectan de manera directa el buen nombre, la integridad y la reputación de los jugadores, así como de la institución en su conjunto".



Andrés Mosquera Marmolejo en Medellín vs. Santa Fe por la gran final de la Liga Betplay I-2025. Foto: Colprensa

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Aunque los futbolistas en mención no han hecho pronunciamientos al respecto, sí han tomado medidas drásticas en pro de preservar su imagen profesional. "Ante estos hechos, los jugadores instauraron denuncias penales ante la Fiscalía General de la Nación con la finalidad de iniciar las actuaciones investigativas correspondientes, tanto por las acusaciones falsas como por las amenazas recibidas", se leyó más adelante en la nota oficial del rojo de Antioquia.

Según trascendió, Perlaza, Chaverra, Sandoval, Martínez y Alvarado han sido objeto de mensajes amenazantes que han llegado de desconocidos a sus números celulares, que pone en riesgo la seguridad propia y de sus familiares.