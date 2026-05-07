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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Lío de Baldomero Perlaza, Francisco Chaverra y otros jugadores sacude al DIM, por final con Santa Fe

Lío de Baldomero Perlaza, Francisco Chaverra y otros jugadores sacude al DIM, por final con Santa Fe

En las últimas horas se armó un escándalo cercano al Independiente Medellín, con varios jugadores señalados y con un comunicado del club antioqueño. Se presentaron denuncias penales.

Por: Laura Bustos
Actualizado: 7 de may, 2026
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Baldomero Perlaza (izq.), jugador del Medellín en partido contra Santa Fe en la Liga colombiana.
Baldomero Perlaza (izq.), jugador del Medellín en partido contra Santa Fe en la Liga colombiana.
AFP

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