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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / A qué hora juega HOY Junior vs. Once Caldas por la vuelta de los cuartos de final en Liga BetPlay

A qué hora juega HOY Junior vs. Once Caldas por la vuelta de los cuartos de final en Liga BetPlay

El Romelio Martínez vibrará este miércoles con el duelo entre Junior y Once Caldas; serie que gana parcialmente el 'tiburón' por marcador de 1-0. ¡No se lo pierda y prográmese!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 13 de may, 2026
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Junior de Barranquilla y Once Caldas se enfrentan por la vuelta de los cuartos de final de la Liga BetPlay.
Junior de Barranquilla y Once Caldas se enfrentan por la vuelta de los cuartos de final de la Liga BetPlay.
Fotografías tomadas de: Colprensa y AFP

Junior de Barranquilla y Once Caldas rivalizarán HOY miércoles 13 de mayo, en el Romelio Martínez, con el único objetivo de instalarse en las semifinales de la Liga BetPlay I-2026. El 'tiburón' buscará revalidar el resultado obtenido en la ida de cuartos de final en Manizales, ciudad donde se impuso 0-1 gracias a la anotación de Guillermo Paiva desde el punto blanco del penalti.

Es una ventaja corta, teniendo en cuenta el rival que tienen al frente, el 'blanco-blanco', que cuenta con grandes figuras en su nómina como es el caso de su goleador Dayro Moreno y el centrocampista Jefry Zapata. Hay que precisar que el ganador de esta llave enfrentará a Santa Fe, que dejó en el camino al América de Cali.

Junior vs. Once Caldas - Liga BetPlay I-2026.
Junior vs. Once Caldas - Liga BetPlay I-2026.
COLPRENSA - IA.

Voces de los protagonistas:

"Tenemos que mantener los pies sobre la tierra, no nos sobró nada y en Barranquilla tampoco nos sobrará nada. Vamos a tener un partido muy parejo", esas fueron las palabras de Alfredo Arias, DT del Junior, luego del triunfo de su escuadra en tierras caldenses.

Por su parte, en Once Caldas confían en dar el golpe en la capital del Atlántico. "Así como ellos vinieron acá, nosotros también tenemos con qué hacerles daño allá en Barranquilla. Tenemos que ir a buscar el gol primero nosotros que ellos y mirar qué van a proponer después", expresó Hernán Darío Herrera, técnico del club manizaleño.

Las ausencias y novedades en los equipos

Para el duelo de vuelta por cuartos de final, Arias no podrá contar con Jhomier Guerrero por acumulación de amarillas, al igual que Guillermo Celis, quien continúa lesionado, y tampoco estarán Harold Rivera y Jermein Peña por decisión técnica.

A su vez, Junior tendría las siguientes novedades: el ingreso de Yeison Suárez en lugar de Guerrero, la entrada de Jesús Rivas por Yimmi Chará; Joel Canchimbo estaría como extremo por derecha en sustitución de Jannenson Sarmiento.

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Mientras que Once Caldas no podrá alinear a Michael Barrios, quien viene arrastrando una lesión.

Junior de Barranquilla vs. Once Caldas
Junior de Barranquilla vs. Once Caldas; Liga Bet Play
Colprensa

A qué hora juega HOY Junior vs. Once Caldas por la vuelta de los cuartos de final en Liga BetPlay

  • Día: miércoles 13 de mayo del 2026.
  • Competición: vuelta por la vuelta de los cuartos de final.
  • Hora: 8:15 de la noche (de Colombia).
  • Estadio: Romelio Martínez (Barranquilla).
  • Árbitro: Carlos Betancur (Valle del Cauca).
  • TV: Cerrada.
  • ONLINE: www.golcaracol.com
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