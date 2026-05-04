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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Medellín tomó drástica decisión, tras polémicos gestos del máximo accionista Raúl Giraldo

Medellín tomó drástica decisión, tras polémicos gestos del máximo accionista Raúl Giraldo

A través de un comunicado, Independiente Medellín compartió importante determinación luego de los hechos acontecidos al finalizar el encuentro frente a Águilas Doradas.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 4 de may, 2026
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Medellín en el partido contra Boyacá Chicó de la jornada 10 de la Liga BetPlay I-2026.
Medellín en el partido contra Boyacá Chicó de la jornada 10 de la Liga BetPlay I-2026.
Foto: Colprensa

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