Medellín tomó drástica decisión, tras polémicos gestos del máximo accionista Raúl Giraldo

Independiente Medellín perdió 1-2 con Águilas Doradas en la última fecha del todos contra todos de la Liga BetPlay I-2026, quedando eliminado de la siguiente fase. Como era de esperarse, los hinchas estaban enfurecidos por el resultado, pero lo que descontroló todo fueron los gestos de Raúl Giraldo, su máximo accionista. Este lunes, el 'poderoso' se reportó con importante determinación por esos hechos.

"Desde la institución reconocemos que las reacciones del máximo accionista no corresponden a los valores, el respeto ni a los estándares de conducta que históricamente han caracterizado al club y a su relación con la hinchada. Asimismo, es importante señalar que dicha actuación no refleja el comportamiento habitual del propio máximo accionista, quien a lo largo de su trayectoria ha manifestado de manera reiterada su compromiso y cercanía con la afición del Poderoso", se lee de entrada en la misiva.

El club paisa dejó en claro que los resultados no han sido los esperados y que comprenden el inconformismo de sus seguidores. "Somos conscientes de que el contexto deportivo actual genera emociones intensas; sin embargo, como organización reiteramos que nada justifica comportamientos que afecten la relación con nuestra hinchada, aliados, accionistas y demás grupos de interés, a quienes debemos respeto, gratitud y consideración. En ese sentido, asumimos lo sucedido y reafirmamos nuestro compromiso con el juego limpio, la sana convivencia y el respeto por todos los actores del fútbol", agregó el DIM.

Por último, Medellín anunció que Raúl Giraldo dejó a disposición su cargo, como consecuencia de su accionar en el Atanasio Girardot. "En coherencia con lo anterior, informamos que el máximo accionista ha reconocido que su actuar no fue adecuado. Como medida responsable y priorizando el bienestar institucional, ha decidido renunciar a la representación legal del club, determinación que fue analizada y aceptada por la Junta Directiva, con el objetivo de permitir que la organización continúe su gestión con serenidad, estabilidad y enfoque en sus objetivos deportivos y organizacionales", concluyó.



Cabe recordar, que, Medellín cosechó 26 puntos, producto de siete victorias, cinco empates y siete derrotas, en 19 jornadas. Le faltaron solo dos unidades para meterse en la fiesta de los ocho.