Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Lío en Real Cartagena, con jugadores señalados; "subió para pegarnos, ¿son matones?"

Lío en Real Cartagena, con jugadores señalados; "subió para pegarnos, ¿son matones?"

"Lo que faltaba; ahora que los jugadores ahora le peguen a la hinchada", fueron algunas de las polémicas declaraciones de un aficionado cartagenero, que por poco es golpeado en las gradas.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 2 de nov, 2025
Jugadores del Real Cartagena formados para duelo por el Torneo BetPlay.
Foto: X de Real Cartagena.

