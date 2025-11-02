Lío en Real Cartagena, con jugadores señalados; "subió para pegarnos, ¿son matones?"

El duelo del pasado sábado, entre Real Cartagena y Boca Juniors de Cali, ha desatado todo tipo de polémicas debido a la tensa situación presentada entre hinchas y futbolistas del equipo ‘auriverde’; especialmente, Christian Marrugo.

Y es que, según lo puso detallar la hinchada al salir del estadio Jaime Morón León, tras el empate 1-1; hubo gran inconformismo con la actuación del futbolista de 40 años, a quien le hicieron saber desde la tribuna que no les gustó ‘ni cinco’ su presentación en la cancha. Esto, desató una calentura, que por poco termina en los golpes.

“Así como salieron a guapear allá arriba, salgan y guapeen en el campo, ahí demuestren que son guapos”, “lo que faltaba, que los jugadores de Real Cartagena vengan a pegarle a la hinchada; los cacheteros como Christian Marrugo, los que no compran una boleta, mi hermano, moralicen a Marrugo, porque nosotros estamos peleando. Erra el gol, hace un autogol y ahora te salimos a deber” y “vamos a ponernos serios Marrugo; nos faltó al respeto y, para mí, debe soltar la capitanía del Real Cartagena, porque si hubiera sido lo contrario, que la hinchada se metiera al estadio, nos habrían suspendido”, fueron algunos de los comentarios que se pudieron escuchar a la salida del estadio.

No obstante, hubo uno que detalló, también existió roce con los familiares del futbolista debido a las críticas; hecho, que culminó en un comportamiento del mismo Marrugo, quien habría subido hasta las gradas para ir a golpear a sus críticos.

Publicidad

“El tipo entra, hace el autogol y erra el 2-1. Nos encaran para pegarnos, nos dicen, ‘vamos a vernos afuera’. ¿Ellos son matones? Entonces, entra mal, pero ya no se puede criticar a un jugador. Esto va para la familia de Christian Marrugo, si ustedes no quieren le traten mal al jugador, vean el partido en el palco, no se lo miren en la tribuna. Con la gente no. Y Marrugo, no te metas más con el hincha del Real Cartagena; subiste para pegarnos papi. A ti te pagan con nuestros impuestos, con nuestra plata te pagan”, sentenció el aficionado, airado por la situación vivida con una de las principales figuras en el equipo.



¿Qué dijo Christian Marrugo al respecto?

En rueda de prensa, el futbolista cartagenero habló de la situación y se refirió a la situación dentro del terreno de juego, que evidentemente afectó a su equipo, en materia de puntos, por la disputa directa de sumar y conseguir el ascenso para el próximo año.

Christian Marrugo, capitán y figura del Real Cartagena. X de @RealCartagena

“Me duele porque mis compañeros estaban haciendo un buen trabajo, y cuando marcas un autogol le dañas el trabajo a todos, hasta al mismo profe. Por eso creo que ustedes pueden estar criticando, pero el único responsable soy yo. Estoy acá porque soy varón para responder, y porque sé que no actué bien dentro ni fuera de la cancha. Los muchachos y el cuerpo técnico no tienen culpa; la equivocación fue mía y vengo a asumirla”, sentenció el futbolista cartagenero.