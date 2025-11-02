Síguenos en::
Gol Caracol  / Triste noticia en el fútbol italiano; falleció técnico mentor de Allegri y Gasperini

Luego de batallar contra una larga enfermedad, murió un histórico entrenador italiano que fue maestro de varios técnicos de renombre en la Serie A. ¡Descubra los detalles!

Por: EFE
Actualizado: 2 de nov, 2025
Maestro de varios técnicos en el fútbol italiano falleció
Foto: AFP

