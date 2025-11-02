Lamine Yamal en su 'prime' con Barcelona; vea el golazo frente al Elche

Este domingo, por la fecha 11 de la Liga de España, el Barcelona recibió en el Estadi Olímpic Lluís Companys al Elche, con la obligación de dejar atrás el trago amargo de la derrota frente al Real Madrid en la jornada anterior.

A los 9 minutos, el equipo dirigido por Hansi Flick abrió el marcador por intermedio de Lamine Yamal, quien, tras recibir un pase de Alejandro Baldé, controló el esférico y, con un remate de zurda, venció la resistencia del guardameta rival, que nada pudo hacer para evitar la caída de su pórtico.



Así fue el gol de Lamine Yamal en Barcelona vs. Elche