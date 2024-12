“Los de Real Cartagena son unos payasos, no ganaron nada y quieren colarse ahí”

En la Primera B del fútbol colombiano el ambiente sigue ‘pesado’ con el sistema de ascenso que está estipulado para el presente año, que tiene a Llaneros, Unión Magdalena y hasta al Real Cartagena, pendientes de lo que pueda pasar en la Gran Final y en las siguientes horas.

Desde el equipo de Santa Marta hay felicidad absoluta por el título conseguido en la noche de este martes 3 de diciembre, ganando el Torneo BetPlay 2024-II, pero a la espera de conseguir el cupo a la Liga del 2025. Pero desde las huestes del ‘ciclón’ confían en que se tomen determinaciones pronto, ya que en puntaje son los que más han hecho, junto al cuadro de Villavicencio.

Por eso, el máximo accionista del Unión Magdalena, Eduardo Dávila, nuevamente volvió a apuntar ‘sin pelos en la lengua’ contra el Real Cartagena, club que menciona que pueden jugar el repechaje por su lugar en la reclasificación y por el sistema de juego que hay en Dimayor.

El dueño de Unión Magdalena critica a Real Cartagena

“Los de Cartagena son unos payasos, es lo que son, no ganaron nada, no hicieron nada y quieren colarse ahí como de lugar pero eso no va a pasar nada”, fueron las fuertes declaraciones del máximo accionista del ‘ciclón’ para Isauro Rodríguez.

Pero esta no es la primera vez que Eduardo Dávila apunta con todo contra el Real Cartagena, sino que hace algunos días, tras terminarse los cuadrangulares y por el mismo tema del posible repechaje, dejó una dura respuesta y mensaje para los heroicos.

Real Cartagena recibe este lunes a Llaneros en el Torneo Beplay II-2024. @RealCartagena

“Ese Dumek da es risa, pero bueno. El problema que hubo fue provocado precisamente por Cartagena porque están aspirando a algo que no se ganaron, pero no se ganaron nada y se acabó. Y ahora están ardidos porque esos tipos le metieron mucho dinero al equipo y el equipo no funcionó. Ahora quieren hacerlo a base de estar torciendo las normas”, señaló en su momento el dueño del Unión Magdalena.

Acá más declaraciones de Eduardo Dávila, del Unión Magdalena

*Continuidad del técnico

"Obviamente va a seguir Jorge Luis Pinto. Es bastante difícil, pero es un placer trabajar con él"

*Renovación de varios futbolistas

"Obviamente que sí, son los que han logrado lo que se logró, y lo que falta, vamos a sostenerlos".