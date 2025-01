¿Luis 'Cariaco' González no seguirá en Junior?: el venezolano dejó unas declaraciones

Junior de Barranquilla prendió 'motores' para lo que será la temporada 2025 bajo la batuta de César Farías. El plantel 'tiburón' retomó en las últimas horas a las labores, empezando por los exámenes de rutina; no obstante, hay un jugador que desconoce si seguirá vestido de 'rojiblanco', el mencionado es Luis 'Cariaco' González.

Al talentoso centrocampista venezolano todavía le restan seis meses más de contrato con el elenco de 'curramba la bella', pero vive con ese incertidumbre de si su compatriota lo tendrá en cuenta para la campaña que está venir para Junior, que incluye participación en la fase previa de la Copa Sudamericana.

Antes de presentar las respectivos exámenes médicos, el popular 'Cariaco' habló con la prensa de la capital del Atlántico sobre este tema que tiene muy alerta a los hinchas del 'tiburón'.

Luis 'Cariaco' González festeja su gol con Junior vs. Fortaleza en el Metropolitano. Foto: Colprensa

"No, hasta ahora no hemos hablado (con el técnico César Farías), ya será en esta semana que estemos todos ahí en el entrenamiento. Ahí veremos si va a contar o no va a contar conmigo, ya veremos", esas fueron las palabras que usó González al ser consultado por su permanencia en Junior. En caso tal de continuar, podría ser su sexto año en el club barranquillero con el que ha levantado trofeos de la Superliga en 2020 y la Liga Betplay II-2023.

El venezolano quiere seguir en Junior

De otro lado, el que usa el dorsal número '10' en Junior no dudó en asegurar que su intención es seguir en el club, pero claro está que todo depende de las directivas y del cuerpo técnico encabezado por Farías.

"Sí, siempre, pero ya veremos lo que el 'profe' (César Farías) quiera y la directiva, obviamente", precisó 'Cariaco' a los medios en Barranquilla.

A su vez, el volante oriundo de Cariaco, Venezuela, - y de ahí su apodo-, fue consultado si ha recibido ofertas por partes de otros clubes sostuvo que "yo me fui de vacaciones tranquilo, estuve con la familia. Ahora que estamos acá ya veremos".

Por último, Luis Daniel González, el nombre de pila del 'patriota', se refirió a los grandes retos que tendrá Junior en el año; motiva mucho la Copa Sudamericana.

"Sí, claro, para mí y para todos los que llegan ahora es motivante. Vestir esta camiseta no es fácil y toca darle con todo", finalizó.

Por el momento, el equipo 'tiburón' ha anunciado el fichaje de Daniel Rivera y la extensión de contrato del arquero, Jefersson Martínez.