Luis Fernando Muriel, ansioso por debut en Junior: "Pocos entrenamientos en las piernas, pero bien"

Luis Fernando Muriel no oculta esas ansias por debutar con la camiseta del Junior de Barranquilla. El experimentado delantero ya se puso la 'rojiblanca' en su presentación oficial, pero espera disfrutar muy pronto de la afición del 'tiburón' en el Metropolitano y darle muchas alegrías en este 2026, año en donde la escuadra dirigida por Alfredo Arias no sólo competirá en el rentado nacional, sino también en la Copa Libertadores de América.

El oriundo de Santo Tomás observó desde los palcos del 'Coloso de la Ciudadela' lo que fue el empate a un gol del Junior frente a Santa Fe, en partido de ida de la final por la Superliga. Muriel Fruto confía en tener éxitos en el elenco 'currambero'.

"Muy feliz. Las mejores sensaciones, contento de estar aquí, esperando que las cosas salgan de la mejor manera y esperando ya iniciar. Para ser el primer partido de la temporada creo que bastante bien. No es fácil, con tan pocos entrenamientos, con cargas físicas encima, jugar un partido como este, y más una final, pero está todo abierto para irlo a buscar el próximo miércoles en Bogotá", expresó Muriel en declaraciones con el periódico 'El Heraldo' tras el juego frente a los 'leones'.

Luis Fernando Muriel, nuevo jugador del Junior. Junior.

El exOrlando City y Deportivo Cali contó de las charlas que ha tenido con Alfredo Arias y de si está listo para hacer su estreno con el 'tiburón' en Liga BetPlay I-2026. Recordemos que el cuadro de la 'Arenosa' comenzará la defensa del título este domingo frente al Deportes Tolima, a partir de las 6:20 de la tarde, en el Metropolitano.



"Con el 'profe' he hablado todo lo que va a ser el plan de ahora en adelante conmigo, lo que van a ser las próximas semana, los partidos, los entrenamientos. Dejando claro todo. Y nada, con sensaciones muy buenas después del primer entrenamiento y muy feliz por empezar esta nueva aventura. Es un sueño que estoy cumpliendo y espero que todo termine bien, como siempre lo he anhelado".

Y sobre su posible debut dijo: "Tengo pocos entrenamientos en las piernas, pero bien. Creo que las ganas y el deseo que tengo de jugar están por encima de todo eso, y seguramente, que si me hacen correr 120 minutos dentro de esa cancha, lo voy a hacer. Deseando ya vivir ese debut, que llegue rápido".