Luis Muriel y su primer problema físico, en su llegada a Junior; entrenador lo delató

Este jueves, durante la final de ida en la Superliga del fútbol colombiano, Junior igualó 1-1 contra Santa Fe en el estadio Metropolitano de Barranquilla. No obstante, el hecho que más se robó toda la atención de la afición ‘tiburona’ fue la presentación oficial de Luis Fernando Muriel.

No obstante, pese a llevar solo horas como nuevo refuerzo ‘rojiblanco’, a Muriel ya le hizo advertencia su propio entrenador en el combinado ‘currambero’. Y es que, después de finalizado el encuentro, Alfredo Arias habló en rueda de prensa y dejó ‘picante’ frase, que sorprendió a más de uno, respecto al estado en el que llega el experimentado goleador de 34 años.

“Un jugador como Muriel lo quería tener para ayer, pero no habían llegado los papeles todavía; él viene de una inactividad y ya le hicimos los análisis, encontramos que tiene exceso de peso, lógicamente, porque está sin competir”, indicó de entrada el estratega juniorista, dando reveladoras razones del estado en el que llega al cuadro ‘tiburón’.

Y justo por esto, el mismo Alfredo Arias admitió el no entrar en desesperación por verlo jugar; misma razón por la que le darán manejo el tema específico, para que cuando debute con el Junior, lo haga en las mejores condiciones: “Nosotros tenemos que cuidar que nuestra desesperación no nos lleve a cometer un error y lastimemos al jugador. Lo primero que tiene que hacer un entrenador, siempre digo, es no lesionar al futbolista por la desesperación que pueda tener por verlo jugar”.



Luis Fernando Muriel, nuevo jugador del Junior de Barranquilla. Junior.

“Nosotros tenemos suspendido a Guilermo Paiva para el inicio de la Liga y justo por eso digo que nos hubiera gustado tener a Muriel para ayer, pero lógicamente mañana cuando lo vea entrenado, pasado mañana iremos definiendo. Y si llegan los papeles, igual como con los otros muchachos, veremos si lo tenemos en cuenta o no. Depende más de la cosa reglamentaria y su estado físico, que del deseo mío; ese se los dije desde el principio”, dijo Alfredo Arias en rueda de prensa, confesando que no descarta a Muriel para el partido del próximo fin de semana.

Sumado a eso, el entrenador uruguayo dejó en claro que le apuntará a ganar la Superliga el próximo miércoles, en Bogotá, como primer objetivo del año: “Ahorita está la seguidilla de partidos y tengo que cuidar al equipo para llegar bien a Bogotá porque allá definimos la Superliga”.