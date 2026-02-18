Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Luis Fernando Muriel sigue 'finito' con el Junior de Barranquilla; vea su gol contra América

Luis Fernando Muriel sigue 'finito' con el Junior de Barranquilla; vea su gol contra América

El atacante 'tiburón' volvió a festejar con el conjunto barranquillero, anotando importante gol frente a los 'escarlatas', en el duelo de este miércoles por Liga.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de feb, 2026
Comparta en:
Luis Muriel, autor de un gol en la victoria de Junior de Barranquilla sobre Boyacá Chicó
Luis Muriel, autor de un gol en la victoria de Junior de Barranquilla sobre Boyacá Chicó
Twitter del Junior

Publicidad

Publicidad

Publicidad