Luis Fernando Muriel sigue 'finito' con el Junior de Barranquilla; vea su gol contra América

Este miércoles 18 de febrero, Junior de Barranquilla recibió en el estadio Romelio Martínez al América de Cali; esto, en el cierre de la séptima jornada de la Liga BetPlay.
Y justamente, en menos de dos minutos, el encuentro tuvo su primera acción polémica, que el juez central determinó como pena máxima a favor de los 'tiburones', tras ir a revisión del VAR.
Desde el punto blanco, Luis Fernando Muriel fue infalible, sentenciando el gol juniorista en solo siete minutos de partido.
⚽🧐¡Frialdad a la hora de cobrar! Luis Fernando Muriel cobró de gran manera el penal y Junior se va arriba en el marcador ante América.#LALIGAxWIN pic.twitter.com/lbtee7miJw— Win Sports (@WinSportsTV) February 19, 2026
