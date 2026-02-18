Luis Fernando Muriel sigue 'finito' con el Junior de Barranquilla; vea su gol contra América

Este miércoles 18 de febrero, Junior de Barranquilla recibió en el estadio Romelio Martínez al América de Cali; esto, en el cierre de la séptima jornada de la Liga BetPlay.

Y justamente, en menos de dos minutos, el encuentro tuvo su primera acción polémica, que el juez central determinó como pena máxima a favor de los 'tiburones', tras ir a revisión del VAR.

Desde el punto blanco, Luis Fernando Muriel fue infalible, sentenciando el gol juniorista en solo siete minutos de partido.



Vea el gol de Luis Fernando Muriel, contra América:

⚽🧐¡Frialdad a la hora de cobrar! Luis Fernando Muriel cobró de gran manera el penal y Junior se va arriba en el marcador ante América.#LALIGAxWIN pic.twitter.com/lbtee7miJw — Win Sports (@WinSportsTV) February 19, 2026