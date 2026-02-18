Síguenos en:
Gol Caracol  / Ganó El Desafío XXI, le va al Junior, sigue a Bacca y 'Teo', pero su referente es Kylian Mbappé

A horas de coronarse como el nuevo campeón de El Desafío, Anthony Zambrano habló para los micrófonos de Gol Caracol y se animó a hablar de fútbol.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 18 de feb, 2026
Anthony Zambrano, ganador de El Desafío XXI; seguidor de Mbappé.
Anthony Zambrano, ganador de El Desafío XXI; seguidor de Mbappé.
Foto: Caracol Televisión y AFP.

