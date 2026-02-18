Ganó El Desafío XXI, le va al Junior, sigue a Bacca y 'Teo', pero su referente es Kylian Mbappé

El actual ganador de El Desafío Siglo XXI, Anthony Zambrano; atendió a los micrófonos de Gol Caracol, para hablar un poco más de su faceta deportiva y, ¿por qué no?, también la futbolística, dejando atrás lo que fue la competencia de la que recientemente acaba de coronarse.

Y justamente el atleta se confesó, revelando que el deporte rey no se le hace ajeno; es más, inclusive su sueño era practicarlo de manera profesional. Sin embargo, por varias circunstancias de la vida, Zambrano terminó en las pistas.

“Pues la verdad es que a mí me ha gustado el fútbol, pero el fútbol es de mucha técnica, de mucha palanca, de dinero y todo eso; yo lo práctico, lo juego, me va súper bien, pero bueno, gracias a Dios siempre me encomiendo a él, yo siempre le pido que me guíe por el mejor camino y él me guio por el atletismo, me dio esa luz y ahí voy. Siempre digo que las cosas pasan por algo y yo creo que Colombia necesita a un atleta como yo”, fueron las palabras del ganador de El Desafío Siglo XXI.

Sumado a eso, Anthony se reveló y dijo cuáles eran los equipos que apoyaba, tanto en el rentado local, como internacional: “Yo soy juniorista, pero también le voy al Barcelona; esos son dos mis equipos preferidos”.



“Ya, respecto a mis jugadores favoritos, uno es Messi, por la estatura, la rapidez y la constancia con la que tiene; parece que tuviera 20. En Junior pues tengo varios, Carlos Bacca, Teófilo Gutiérrez”, agregó Anthony Zambrano, para los micrófonos de Gol Caracol.

Sumado a eso, y para terminar, el ganador de El Desafío e puso de referencia a una de las ‘estrellas’ mundiales, que actualmente juega en el Real Madrid, de España.

“Mi referencia es Mbappé, ese hombre es muy rápido, constante, tiene una zancada impresionante, yo estuve leyendo y el hombre ha practicado, o bueno, practica atletismo, por eso tiene esa zancada y esa velocidad y corre, creo que de 10 a 80, de 100 metros, por eso que cuando él tira el balón largo nadie lo coge y es un toro, el que se respeta por la mitad lo lleva, de la fuerza y la técnica que tiene”, sentenció Zambrano.