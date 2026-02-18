Se filtra nueva camiseta de Millonarios; hinchas 'estallan' en redes por peculiar diseño

Hace un par de horas, en redes sociales se ha filtrado una imagen que ha generado mucha expectativa y disgusto en toda la hinchada ‘embajadora’, de cara a lo que depara este 2026.

Y es que, parece ser que ya estaría lista la camiseta de visitante para el conjunto ‘albiazul’, así como lo publicó la cuenta ‘Millonarios de Colombia’, que filtró el diseño, colores y más, de la nueva armadura para los capitalinos.

No obstante, esto ha desatado mucha polémica en as redes sociales, pues, los colores pasteles y lila, junto a un azul claro, no ha caído muy bien en la hinchada ‘embajadora’, que exige volver a lo tradicional.

Es más, muchos son los comentarios despectivos que se han podido leer, especialmente en la red social ‘X’, donde no aprobaron en lo absoluto este nuevo diseño; que, aunque todavía no se ha hecho oficial, parece ser que se convertiría en la camiseta de Millonarios, para cuando oficie de visitante para todo este 2026.



Esta sería posiblemente la nueva camiseta visitante, les gusta? pic.twitter.com/PxJ97EakMh — Millonarios De Colombia (@MillosDColombia) February 17, 2026

Publicidad

“Inmunda. Horrible. Asquerosa. Nada que ver por ejemplo con la muy bonita camiseta que le dieron al Junior de Barranquilla. No tengo pruebas, pero tampoco dudas que las últimas camisetas de Millonarios las diseñó un hincha de Nacional”, “una casaca debe infundir respeto, jerarquía. Cero respeto ante un rival que inspira fragilidad y blandura. PÉSIMO marketing”, “la relación con Adidas se volvió insostenible, yo creo que ya fue suficiente”, “es horrible como están acabando la indumentaria de mi amado equipo”, “Millonarios, los colores oficiales y únicos del informe son el azul y blanco, no esos colores con que están disfrazando el equipo últimamente, que rosado, que negro y peor esta última” no hermano, esto es cualquier cosa. Un bodrio impresentable. Esta camiseta EN NADA representa a Millonarios. Ahora nos meten cualquier prenda sin coherencia” y “pareciera que los diseñadores le tienen bronca a Millonarios porque uno no explica cómo van a sacar semejante esperpento", fueron algunos comentarios que se han podido leer.