Se filtra nueva camiseta de Millonarios; hinchas 'estallan' en redes por peculiar diseño

En redes sociales se ha filtrado, la que sería la nueva camiseta de visitante para el 'embajador'. Sin embargo, el diseño no ha convencido mucho a los hinchas 'albiazules'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de feb, 2026
Falcao García, delantero colombiano, celebra su gol con Millonarios frente a Águilas Doradas
