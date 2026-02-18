Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Betplay I 2026, luego de Junior 2 - América 1

En el cierre de la séptima fecha de la Liga Betplay I 2026 del fútbol colombiano y en un estadio Romelio Martínez, de Barranquilla, con un buen ambiente y colorido; Junior venció 2-1 al América de Cali, en un partido del que se esperaba mayor espectáculo. El gol de la apertura del tanteador para el dueño de casa se dio gracias a un acertado cobro de tiro penalti por parte de Luis Fernando Muriel y 'Teo' Gutiérrez por la misma vía puso cifras concretas en el tanteador al final del juego, mientras que el descuento para los de David González llegó por intermedio de Yeison Guzmán.

Acción de juego en el duelo entre Junior vs América, por Liga BetPlay. Foto: Colprensa.

El compromiso entre barranquilleros y vallecaucanos estuvo parejo, luchado y con algunas posibilidades de anotar para bando y bando, pero la puntería de varios jugadores de bando y bando no estuvo afinada, aunque se definió a favor del equipo de Alfredo Arias en la última acción.

Tras el final del duelo en la capital del Atlántico, el profesor González y algunos de sus asistentes protestaron al árbitro Ferney Trujillo por haber decretado el segundo penalti para Junior.

Tabla de posiciones

1. Internacional 14 puntos

2. Pasto 14 puntos

3. Tolima 12 puntos

4. Junior 12 puntos

5. Bucaramanga 10 puntos

6. Cali 10 puntos

7. América 10 puntos

8. Once Caldas 10 puntos

9. Fortaleza 10 puntos

10. Jaguares 10 puntos

11 Nacional 9 puntos

12. Llaneros 9 puntos

13. Águilas 8 puntos

14. Millonarios 8 puntos

15. Santa Fe 7 puntos

16. Medellín 6 puntos

17. Boyacá Chicó 4 puntos

18. Pereira 3 puntos

19. Cúcuta 3 puntos

20. Alianza 3 puntos

Resultados de la séptima fecha:

Junior 2 - América 1

Millonarios 2- Llaneros 1

Medellín 1- Pereira 1

Pasto 1- Internacional 1

Tolima 2- Once Caldas 1

Cali 1- Atlético Nacional 0

Fortaleza 2- Boyacá Chicó 1

Alianza 1- Cúcuta 1

Jaguares 3- Santa Fe 1

Águilas vs. Bucaramanga (PENDIENTE)

Partidos de la fecha 8 de la Liga Betplay I 2026, hora y estadio

Viernes 20 de febrero

6:20 p. m.

Llaneros vs. Medellín

Bello Horizonte - Rey Pelé

8:30 p. m.

Deportivo Pereira vs. Pasto

Centenario

Sábado 21 de febrero

2:00 p. m.

Once Caldas vs. Fortaleza

Palogrande

4:10 p. m.

Bucaramanga vs. Deportivo Cali

Américo Montanini

6:20 p. m.

Atlético Nacional vs. Alianza

Atanasio Girardot

8:30 p. m.

Internacional de Bogotá vs. Millonarios

Techo

Domingo 22 de febrero

4:00 p. m.

Santa Fe vs. Junior

El Campín

6:10 p. m.

Boyacá Chicó vs. Águilas Doradas

La Independencia

8:30 p. m.

América vs. Jaguares

Pascual Guerrero

Lunes 23 de febrero

4:00 p. m.

Cúcuta vs. Tolima

General Santander