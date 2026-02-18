Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Betplay I 2026, luego de Junior 2 - América 1

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
En el cierre de la séptima fecha de la Liga Betplay I 2026 del fútbol colombiano y en un estadio Romelio Martínez, de Barranquilla, con un buen ambiente y colorido; Junior venció 2-1 al América de Cali, en un partido del que se esperaba mayor espectáculo. El gol de la apertura del tanteador para el dueño de casa se dio gracias a un acertado cobro de tiro penalti por parte de Luis Fernando Muriel y 'Teo' Gutiérrez por la misma vía puso cifras concretas en el tanteador al final del juego, mientras que el descuento para los de David González llegó por intermedio de Yeison Guzmán.
El compromiso entre barranquilleros y vallecaucanos estuvo parejo, luchado y con algunas posibilidades de anotar para bando y bando, pero la puntería de varios jugadores de bando y bando no estuvo afinada, aunque se definió a favor del equipo de Alfredo Arias en la última acción.
Tras el final del duelo en la capital del Atlántico, el profesor González y algunos de sus asistentes protestaron al árbitro Ferney Trujillo por haber decretado el segundo penalti para Junior.
Tabla de posiciones
1. Internacional 14 puntos
2. Pasto 14 puntos
3. Tolima 12 puntos
4. Junior 12 puntos
5. Bucaramanga 10 puntos
6. Cali 10 puntos
7. América 10 puntos
8. Once Caldas 10 puntos
9. Fortaleza 10 puntos
10. Jaguares 10 puntos
11 Nacional 9 puntos
12. Llaneros 9 puntos
13. Águilas 8 puntos
14. Millonarios 8 puntos
15. Santa Fe 7 puntos
16. Medellín 6 puntos
17. Boyacá Chicó 4 puntos
18. Pereira 3 puntos
19. Cúcuta 3 puntos
20. Alianza 3 puntos
Publicidad
Resultados de la séptima fecha:
Junior 2 - América 1
Millonarios 2- Llaneros 1
Medellín 1- Pereira 1
Pasto 1- Internacional 1
Tolima 2- Once Caldas 1
Cali 1- Atlético Nacional 0
Fortaleza 2- Boyacá Chicó 1
Alianza 1- Cúcuta 1
Jaguares 3- Santa Fe 1
Águilas vs. Bucaramanga (PENDIENTE)
Publicidad
Partidos de la fecha 8 de la Liga Betplay I 2026, hora y estadio
Viernes 20 de febrero
6:20 p. m.
Llaneros vs. Medellín
Bello Horizonte - Rey Pelé
8:30 p. m.
Deportivo Pereira vs. Pasto
Centenario
Publicidad
Sábado 21 de febrero
2:00 p. m.
Once Caldas vs. Fortaleza
Palogrande
Publicidad
4:10 p. m.
Bucaramanga vs. Deportivo Cali
Américo Montanini
6:20 p. m.
Atlético Nacional vs. Alianza
Atanasio Girardot
8:30 p. m.
Internacional de Bogotá vs. Millonarios
Techo
Domingo 22 de febrero
Publicidad
4:00 p. m.
Santa Fe vs. Junior
El Campín
6:10 p. m.
Boyacá Chicó vs. Águilas Doradas
La Independencia
Publicidad
8:30 p. m.
América vs. Jaguares
Pascual Guerrero
Lunes 23 de febrero
4:00 p. m.
Cúcuta vs. Tolima
General Santander