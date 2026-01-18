Síguenos en:
Tendencias:
RICHARD RÍOS
LUIS MURIEL
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Luis Sandoval expulsado en Junior vs. Tolima: metió un coscorrón y le dijo de todo al árbitro

Luis Sandoval expulsado en Junior vs. Tolima: metió un coscorrón y le dijo de todo al árbitro

El partido entre Junior y Deportes Tolima terminó con los ánimos caldeados y el delantero Luis Sandoval recibió una tarjeta roja por un golpe a Juan David Ríos.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de ene, 2026
Comparta en:
Luis Sandoval en Junior vs. Tolima.
Luis Sandoval en Junior vs. Tolima.
COLPRENSA.

Publicidad

Publicidad

Publicidad