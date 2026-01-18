Luis Sandoval expulsado en Junior vs. Tolima: metió un coscorrón y le dijo de todo al árbitro

Este domingo, Deportes Tolima venció 2-0 a Junior en Barranquilla, por la fecha 1 de la Liga BetPlay I-2026. Pese al buen resultado, la mala noticia corre por cuenta de Luis Sandoval, quien se fue expulsado sobre el final del encuentro por un coscorrón a Juan David Ríos.

A los 84 minutos, Ríos controló la pelota y fue derribado por Sandoval que a la par le metió un golpe entre la cabeza y la nuca. El árbitro Alejando Moncada lo amonestó, no obstante, recibió el llamado del VAR y luego de revisar cambió su 'castigo' por una cartulina roja.

Sandoval entró en furia y le dijo de todo al juez central y posterior mente al cuarto árbitro.

Vea la expulsión de Luis Sandoval:



🟥 ¡CON NUEVE HOMBRES SE QUEDA TOLIMA! Expulsado Luis 'Chino' Sandoval tras el llamado del VAR. #LALIGAxWIN 🦈⚽🟤🟡 pic.twitter.com/M7To1Ev4lF — Win Sports (@WinSportsTV) January 19, 2026