Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Millonarios sacó a Nacional de la Copa Sudamericana y se aseguró una millonada

Millonarios sacó a Nacional de la Copa Sudamericana y se aseguró una millonada

El 'embajador' ganó con contundencia en el Atanasio Girardot frente a los 'verdolagas', y además de seguir en competencia, se adjudicaron una buena cantidad en lo monetario.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de mar, 2026
Comparta en:
Millonarios avanzó a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.
Millonarios avanzó a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad