Millonarios sacó a Nacional de la Copa Sudamericana y se aseguró una millonada

Millonarios dio el gran golpe en el Atanasio Girardot, al superar claramente a Atlético Nacional en el partido único por Copa Sudamericana 2026. Además de seguir en la 'otra mitad de la gloria', el conjunto azul de la capital de la República se aseguró una millonada.

Y es que por cada compromiso y ronda de la competencia, desde la Conmebol establecieron una serie de premios económicos. De ese modo, los dirigidos por Fabián Bustos no sólo obtuvieron un logro en lo deportivo por dejar en el camino al 'rey de copas' colombiano, sino que se adjudicó un buen dinero que servirá para el futuro cercano, invertirlo para el proyecto deportivo.

Millonarios celebró en el estadio Atanasio Girardot, tras vencer a Atlético Nacional por Copa Sudamericana Colprensa

¿Cuánto se ganó Millonarios por avanzar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana?

El conjunto 'embajador' se impuso 1-3 a los 'verdolagas' en la noche del miércoles en el Atanasio Girardot y escribió su nombre en la zona de grupos del segundo torneo en importancia de clubes de la Conmebol.



Esta clasificación viene acompañada de una remuneración bastante significativa por parte del máximo ente del fútbol en Sudamérica, debido a que el premio económico para el ganador de esta serie preliminar fue de 900.000 dólares, cantidad que se le otorgó a los clubes que lograron instalarse en la siguiente ronda de la competición.

No obstante, las ganancias totales para Millonarios son más, ya que tenía asegurados unos 250.000 dólares, cantidad que reciben las escuadras visitantes por participar en la primera ronda clasificatoria a la Copa Sudamericana 2026.

Así las cosas, el acumulado para el conjunto azul bogotano por clasificarse a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 fue de 1.150.000 dólares (unos 4.400 millones de pesos colombianos). ¡Todo un dineral!



¿Qué dijeron en Millonarios tras eliminar a Nacional de la Copa Sudamericana?

"Se jugó atacando como nos gusta, por afuera, con los dos delanteros frontal. Ellos tenían mucha gente en ofensiva, pero me voy feliz por lo de los jugadores. Llevamos un mes y soy bendecido por como preparan los partidos, se entrenan, hacen de todo por sacar esto adelante. Hubo esfuerzo, entrega y compromiso táctico. Sabíamos lo que queríamos y la forma. Le dedicamos esto a los hinchas", esas fueron las palabras de Fabián Bustos, técnico de Millonarios, en rueda de prensa.