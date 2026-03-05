América de Cali vs. Bucaramanga, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de Copa Sudamericana

El estadio Pascual Guerrero se vestirá de rojo este jueves en la noche para lo que será el duelo entre América de Cali y Atlético Bucaramanga, por la fase clasificatoria de la Copa Sudamericana 2026. Esta es la segunda llave de Colombia luego de la victoria 3-1 de Millonarios sobre Atlético Nacional.



¿Cómo llega América de Cali?

Los 'escarlatas' tienen todo listo para recibir a los leopardos luego de culminar su última sesión de entrenamiento el miércoles 4 de marzo bajo las ordenes de David González. La jornada estuvo marcado por el luto que se le honró a Freddy Torres Paz, histórico jugador que vistió la camiseta roja.

En el estadio Pascual Guerrero se espera casa llena, puesto según informó el club, 22.000 hinchas acudirán a la cita y noche de Copa Sudamericana.

La noche del miércoles fue un ambiente de fiesta a las afueras de la concentración, gracias al banderazo realizado por los aficionados, quien literal armaron un infierno para los diablo rojos con cánticos y mucha pólvora.



¿Cómo llega Bucaramanga?

El Atlético Bucaramanga viajó este martes 3 de marzo a Cali para afrontar su compromiso por la fase previa de la Copa Sudamericana frente al América de Cali.

El equipo leopardo emprendió el desplazamiento con la ilusión y el compromiso de representar de la mejor manera a la institución en este importante reto internacional. Desde el club destacaron y agradecieron el respaldo permanente de su hinchada, que acudió al aeropuerto para despedir al plantel en medio de un ambiente de apoyo y entusiasmo, una muestra más del acompañamiento incondicional que recibe el equipo en cada uno de sus desafíos.



El miércoles 4 de marzo, el plantel llevó a cabo su último entrenamiento previo al compromiso, en el que el cuerpo técnico aprovechó para ajustar detalles tácticos y estratégicos bajo la dirección del entrenador Leonel Álvarez. La sesión sirvió para ultimar aspectos clave de cara a un encuentro determinante en el torneo continental.

Posteriormente, a las 5:00 p.m., se realizó la atención a medios con el director técnico, quien expresó la confianza que tiene en el grupo de jugadores y resaltó la importancia de afrontar este compromiso con concentración, carácter y ambición.



Hora y dónde ver América de Cali vs. Bucaramanga, por la Copa Sudamericana

Fecha: jueves 5 de marzo.

Hora: 7:30 p.m. (hora Colombia).

Estadio: Pascual Guerrero, en Cali.

Transmisión: Directv Sports.