Gol Caracol  / Celta de Vigo vs. Real Madrid: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido de La Liga Española

Celta de Vigo vs. Real Madrid: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido de La Liga Española

El conjunto 'merengue' buscará volver al triunfo en la Liga de España contra un Celta de Vigo, que siempre les planta cara'. El juego es válido por la jornada 26 de LaLiga.

Por: AFP
Actualizado: 5 de mar, 2026
Editado por: Gol Caracol
Kylian Mbappé, Vinícius, Rodrygo y Federico Valverde celebran un gol de Real Madrid, en La Liga de España
