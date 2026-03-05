Tabla de equipos clasificados a la Copa Sudamericana 2026 y cuándo es el sorteo de grupos

Millonarios superó 3-1 a Atlético Nacional, en la propia cancha del estadio Atanasio Girardot y de esa manera aseguró su presencia en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, cumpliendo uno de los objetivos de la presente temporada bajo la batuta del entrenador argentino Fabián Bustos y con jugadores como Rodrigo Contreras, como figuras de primer nivel.

Al final en el duelo del miércoles en la noches los verdes, que eran favoritos, no pudieron descontar y quedaron eliminados, mientras que los bogotanos esperarán el sorteo de finales de mes para saber cuáles serán sus rivales.

Otro grande del fútbol sudamericano, Olimpia avanzó este miércoles a la fase de grupos de la Copa Sudamericana tras ganar por 0-1 al Sportivo Trinidense, gracias al gol del atacante Rubén Lezcano y a las oportunas intervenciones del guardameta Gastón Olveira, que ahogó todas las ocasiones del ‘Triki’.

Lezcano, que venía de debutar con gol por la liga paraguaya, anotó la única diana de la noche al aprovechar, a los 35 minutos, un defectuoso despeje que dejó la bola en sus pies, y que supo enviar al fondo de las redes con un potente remate rasante de pierna izquierda.



¿Cuándo es el sorteo de la Copa Sudamericana 2026?

El sorteo de la Sudamericana se tiene programado por la Conmebol para el próximo jueves 19 de marzo, en la ciudad de Luque (Paraguay), y será posterior al de la Copa Libertadores.

Los 32 equipos participantes (dentro de los que estarán los clasificados de la fase de repechajes y los que pasen de la fase 3 de Libertadores) se dividirán en 8 grupos de 4 integrantes cada uno.



Equipos clasificados a la Copa Sudamericana 2026 desde los repechajes

Caracas FC (Venezuela), Independiente Petrolero (Bolivia); Blooming (Bolivia), Audax Italiano (Chile), Palestino (Chile), Millonarios (Colombia), Deportivo Cuenca (Ecuador), Olimpia (Paraguay), Alianza Atlético (Perú), Montevideo City Torque (Uruguay), Academia Puerto Cabello (Venezuela).

*Este jueves se enfrentarán en el estadio Pascual Guerrero, América y Bucaramanga, del cual saldrá un nuevo representante de Colombia en la Sudamericana 2026.

Equipos que van directamente a la fase de grupos

Argentina: River Plate, Racing Club, Deportivo Riestra, San Lorenzo, Tigre y Barracas Central.

Brasil: São Paulo, Gremio, Bragantino, Atlético Mineiro, Santos y Vasco da Gama.