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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Luto en el fútbol colombiano; falleció goleador y leyenda del Deportivo Cali

Luto en el fútbol colombiano; falleció goleador y leyenda del Deportivo Cali

Este lunes, la Dimayor y el Deportivo Cali confirmaron el sensible fallecimiento de un jugador que marcó época en el club vallecaucano y salió campeón en un par de ocasiones.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 14 de sept, 2026
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Fabio 'Guaracha' Mosquera, exjugador colombiano.
Fabio 'Guaracha' Mosquera, exjugador colombiano.
Deportivo Cali.

Este lunes, tanto Deportivo Cali como la Dimayor confirmaron la muerte de Fabio "Guaracha" Mosquera, bicampeón con el club vallecaucano. Se trata de un reconocido delantero que también supo brillar con las camisetas de Cúcuta Deportivo y Junior de Barranquilla.

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"Deportivo Cali expresa sus más profundas condolencias por el fallecimiento de Fabio "Guaracha" Mosquera, ex-jugador y campeón con nuestra institución. Descanse en paz", fue el sentido mensaje de los 'azucareros' en redes sociales.

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"La División Mayor del Fútbol Colombiano –DIMAYOR–, en cabeza de su presidente, Carlos Mario Zuluaga Pérez, y los 36 clubes afiliados, lamentan profundamente el fallecimiento de Fabio “Guaracha” Mosquera, destacado exfutbolista colombiano", fue el anuncio del ente rector del balompié de nuestro país.

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Acto seguido hicieron un repaso por su carrera en el balompié nacional. "Mosquera, quien se desempeñó como delantero, construyó una importante trayectoria en el fútbol profesional colombiano. Surgido de las divisiones menores del Deportivo Cali, fue campeón con el conjunto vallecaucano en 1967 y 1969. Posteriormente, defendió los colores del Cúcuta Deportivo, donde fue el máximo goleador del equipo en 1970, y del Junior de Barranquilla, al que llegó en 1973. La DIMAYOR expresa sus más sinceras condolencias a sus familiares, amigos, excompañeros y a las instituciones que hicieron parte de su trayectoria, acompañándolos en este difícil momento", agregaron.

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En el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', compartieron una reciente entrevista que dio Mosquera al portal 'Cracks'. "Deportivo Cali a través de un excelente vendedor de la época. El señor Victor Celorio me ve jugar en Transportes Villanueva y me dice que si quiero ir al Deportivo Cali. Me pareció un sueño, yo no creía que eso fuera realidad. Escuchar la palabra Deportivo Cali era algo increíble", dijo sobre como se dio su llegada al club verdiblanco.

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'Guaracha' recordó a la perfección como fue su debut. "Me metieron de puntero izquierdo, poco a poco le fui cogiendo el golpe y debutó en el 67 haciendo gol. El Deportivo Cali jugaba contra el Dynamo de Moscú, que vino con Lev Yashin, 'La araña negrea'. Pero había que cumplir el compromiso del fútbol colombiano contra Once Caldas. Ese día debutamos Pedro Antonio Zape y yo", destacó.

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