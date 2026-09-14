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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Linda Caicedo, notificada sobre una decisión de la Liga F; Real Madrid ya está al tanto

Linda Caicedo, notificada sobre una decisión de la Liga F; Real Madrid ya está al tanto

En medio de una buena temporada, con goles, asistencias y siendo figura del conjunto 'merengue', la delantera colombiana, Linda Caicedo, recibió esta noticia.

Por: EFE
Actualizado: 14 de sept, 2026
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Linda Caicedo
Linda Caicedo; jugadora colombiana en el Real Madrid
Cuenta Oficial de X del Real Madrid femenino

El primer duelo de la temporada entre el Barcelona y el Real Madrid de la Liga F en el estadio Camp Nou se jugará el domingo 4 de octubre, a las 10:00 a.m. (hora de Colombia); 5:00 p.m. (hora de España), correspondiente a la jornada 6 de la competición, según informó este lunes la organización.

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Ambos clubes ya se vieron las caras en el Camp Nou la temporada pasada, pero fue en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones, ya que en su duelo de liga con las azulgranas como locales jugaron en el estadio Olímpico Lluís Companys.

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