Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
JUAN GUILLERMO CUADRADO
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS LEAGUE
FUTBOL COLOMBIANO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / José Mourinho, sincero en el Real Madrid: "estoy cansado de ustedes y ustedes de mí"

José Mourinho, sincero en el Real Madrid: "estoy cansado de ustedes y ustedes de mí"

Previo al partido entre el conjunto 'merengue' y Elche, por La Liga de España, el entrenador portugués, José Mourinho, dejó unas declaraciones que llamaron la atención.

Por: EFE
Actualizado: 14 de sept, 2026
Comparta en:
José Mourinho, director técnico del Real Madrid, en rueda de prensa
José Mourinho, director técnico del Real Madrid, en rueda de prensa
AFP

El portugués, José Mourinho, entrenador del Real Madrid, bromeó sobre el apretado calendario que afronta en este tramo final de competiciones de clubes antes del parón de selecciones, con tres partidos en ocho días, y aseguró que él está “cansado” de los periodistas y estos de él.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

“Seis ruedas de prensa en una semana…. En otros países me permitían ahorrarme una rueda de prensa. Estoy cansado de vosotros y vosotros de mí. Yo digo lo mismo, vosotros no tenéis más preguntas para hacerme, pero aquí estamos, porque es nuestro trabajo. Con los jugadores es lo mismo, más o menos cansados pero hay que ir a por ellos -los rivales-. Al Elche y el Atlético de Madrid les pasa lo mismo que a nosotros. Si me decís que la próxima semana de seis ahorramos una rueda de prensa traigo aquí algo de picar y nos divertimos”, bromeó en la rueda de prensa de este lunes, previa al duelo contra el Elche.

José Mourinho, director técnico del Real Madrid.
Gol Caracol

Mourinho marca los límites a Raúl Asencio: "Un jugador del Real Madrid lo es 24 horas al día"

Últimas noticias

Platense vs Fluminense, enfrentamiento por cuartos de final de Libertadores
Gol Caracol

Platense vs. Fluminense, EN VIVO; hora y dónde ver los cuartos de final de la Copa Libertadores

Sydney Sweeney, reconocida actriz, fue criticada por deportistas olímpicas
Gol Caracol

Escándalo por campaña publicitaria de Sydney Sweeney; deportistas olímpicas con duras reacciones

Encuentro correspondiente a la sexta fecha de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español) para el que Mourinho fue conciso con lo que espera de su equipo: “Me gustaría ganar y me gustaría jugar bien, eso es todo”, declaró.

Publicidad

Comparecencia de Mourinho en la que no quiso responder a las palabras de Lamine Yamal sobre el Balón de Oro, en las que aseguró que él merecía el premio.

José Mourinho, director técnico del Real Madrid.
José Mourinho, director técnico del Real Madrid.
Foto: AFP

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

“No opino sobre las declaraciones de otros, las respeto, pero no voy a opinar sobre las declaraciones de un jugador”, contestó.

Publicidad

Un Mourinho que salió de la sala de prensa con ironía. “¿Ninguna pregunta sobre los penaltis? Extraño… ¿no?”, dijo mientras abandonó la sala, tras los dos penaltis que les señalaron a favor al Barcelona y Atlético de Madrid en sus respectivos partidos del domingo.

Vinícius Júnior renovó con el Real Madrid hasta 2032.
Gol Caracol

Mourinho dice que a Vinícius y a Mbappé les 'tiran piedras'; todo por estar en el Real Madrid

Vinícius es consolado por Mourinho luego de recibir silbidos en el Bernabéu.
Gol Caracol

Mourinho 'blinda' a Vinícius tras ser silbado en el Bernabéu; "merece todo mi respeto"

José Mourinho, director técnico del Real Madrid.
Gol Caracol

La contundente filosofía de Mourinho de cara al debut en Champions; "no quiero jugar bien y perder"

Relacionados

Real Madrid

José Mourinho

Liga de España

Publicidad

Publicidad

Publicidad