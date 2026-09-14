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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Duván Vergara y Racing atraviesan complicada situación en Argentina; todo está empeorando

Duván Vergara y Racing atraviesan complicada situación en Argentina; todo está empeorando

El panorama de 'la academia', donde el único colombiano en su plantilla es Duván Vergara, no es el mejor y un registro que acaba de sufrir lo confirma.

Por: EFE
Actualizado: 14 de sept, 2026
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Duván Vergara, delantero colombiano de Racing Club, en un partido de la Liga Argentina
Duván Vergara, delantero colombiano de Racing Club, en un partido de la Liga Argentina
Getty Images

Racing Club sufrió este domingo su tercera derrota consecutiva, esta por 2-1 ante Huracán en la novena jornada del Torneo Clausura argentino, ahondó su crisis deportiva y aumentó las dudas sobre la continuidad del entrenador Juan Pablo Vojovoda.

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Los goles del Globo los convirtieron Facundo Waller y el ecuatoriano Jordy Caicedo. El chileno Ulises Ortegoza anotó para Racing.

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Tras esta nueva caída, Racing se ubica último de la Zona B con apenas cinco puntos y en la posición 24º en la tabla de posiciones acumulada del año.

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Independiente empató en casa 1-1 este domingo con San Lorenzo en la nueva edición de este clásico que marcó el estreno de la tercera etapa de Rubén Darío Insúa como entrenador del Ciclón.

Duván Vergara, delantero colombiano de Racing de Avellaneda.
Duván Vergara, delantero colombiano de Racing de Avellaneda.
Foto tomada de @RacingClub

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También 1-1 empataron Sarmiento con Belgrano y Argentinos Juniors con Gimnasia y Esgrima La Plata. Rosario Central se impuso por 0-1 con Tigre con gol de penalti de Ángel Di María.

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La jornada también dejó el triunfo por 3-1 de Boca Juniors sobre Central Córdoba en Santiago del Estero, y el triunfo agónico de River Plate por 1-2 sobre Atlético Tucumán.

Vélez Sarsfield con Defensa y Justicia quedaron como líderes de la Zona A con 17 puntos, mientras que Argentinos Juniors con 18 enteros es líder del Grupo B.

Duván Vergara, delantero colombiano de Racing de Avellaneda.
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