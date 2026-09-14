Kevin Viveros, goleador del Brasileirao, víctima de racismo; Paranaense busca a los responsables

El Athletico Paranaense repudió este lunes los ataques racistas sufridos por el atacante colombiano Kevin Viveros, máximo goleador hasta ahora del Campeonato Brasileño, y se comprometió a ayudar a las autoridades a identificar a los responsables.

"El club adoptará todas las medidas necesarias, estará pendiente de las investigaciones conducidas por las autoridades competentes y colaborará para que los responsables sean identificados y respondan por sus actos", afirmó el conjunto de la ciudad de Curitiba en un comunicado.

El delantero se convirtió en objeto de comentarios ofensivos y racistas en las redes sociales tras colaborar, con un gol de penalti, en el empate 3-3 pactado el viernes en el derbi entre el Paranaense y el Coritiba por el Campeonato Brasileño.

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Los ataques se produjeron el domingo después de que el colombiano provocara a los hinchas del Coritiba.



Tras publicar en su cuenta en Instagram una fotografía en la que aparece al lado de su esposa y de sus dos hijos comiendo perniles de pollo, una referencia a 'Coxa', la palabra en portugués para el muslo del ave y con la que se identifica al Coritiba, un usuario respondió con un comentario al que le agregó tres emojis con la figura de monos.

El Paranaense salió en defensa de su atacante, le manifestó su solidaridad y dijo repudiar con "vehemencia" los ataques.

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El club agregó que "ofrecerá todo el apoyo y la asistencia necesarios a Viveros y a su familia".

El conjunto de Curitiba aclaró en su comunicado que el racismo no es una provocación, una manifestación de rivalidad o una broma, sino un delito que no puede ser tolerado ni en los estadios ni en internet ni en ningún ambiente de la sociedad.

Con el gol anotado el viernes, Viveros se aisló aún más como el máximo anotador de la Liga en Brasil, con 18 goles, tres más que Pedro (Flamengo), su escolta, y cinco más que Carlos Vinícius (Gremio), el tercero en la clasificación.

Los casos de racismo se han multiplicado en los últimos meses en partidos disputados por clubes brasileños, principalmente en las copas Libertadores y Sudamericana, y han motivado diferentes iniciativas para sancionarlos, tanto de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) como de la Conmebol.