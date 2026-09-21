Malas noticias en el Deportivo Cali; parte médico confirma lesión de dos figuras

Deportivo Cali poco a poco se va recuperando del irregular inicio de campeonato que tuvo y su nueva victoria, esta vez sobre Cúcuta Deportivo, ya lo tiene en la octava casilla de la Liga BetPlay II-2026. El equipo subió el nivel futbolístico para sacar mejores resultados, sin embargo, este lunes se dio a conocer una novedad que pondrá a pensar al DT Rafael Dudamel.

Los 'azucareros' se reportaron en redes sociales con el parte médico de dos de sus figuras, las cuales sufrieron lesiones de consideración, tras el reciente juego contra los 'motilones'.

La más sensible 'baja' tiene que ver con Nicolás Benedetti, 'El Poeta', como es popularmente conocido. "Lesión ligamentaria grado IIen el complejo lateral del tobillo izquierdo. Se encuentra en tratamiento", se lee en el comunicado. Su recuperación tardaría entre cuatro y seis semanas, puesto que en el primer mes tienen que asegurarse de la disminución en el dolor y la inflamación.

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Sin duda alguna se trata de un jugador importante, quien regresó para este semestre luego de siete años y procedente de una corta aventura en España con UD Las Palmas. Hasta el momento, Benedetti registra tres goles y una asistencia en 527 minutos disputados con los vallecaucanos.



Ahora bien, no se trata de la única ausencia que tendrá en los próximos juegos. Áviles Hurtado, quien justamente sustituyó a Nicolás en el entretiempo contra Cúcuta, también tiene una molestia de consideración. "Desgarro mofibrilar en el recto del cuadriceps derecho, con hematoma asociado. Inició su rehabilitación", dice el parte médico.

Con la existencia de un sangrado dentro del músculo, su recuperación también tardaría entre cuatro y seis semanas. Hurtado milita en el Cali desde el año pasado y en este 2026 ha marcado seis goles en 1283 minutos de juego, siendo uno de los más experimentados de la plantilla con 39 años.

🏥 Parte médico de los jugadores Nicolás Benedetti y Avilés Hurtado. pic.twitter.com/49yBpSmsAO — Deportivo Cali (@DeportivoCaliCP) September 21, 2026