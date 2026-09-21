Sebastián Viera y su clave para el renacer de Junior; "no se trata de dar rejo; todo es trabajo"

Al mando de Mario Sebastián Viera; Junior se reencontró con el triunfo y ese fútbol vistoso que lo llevó a consagrarse bicampeón de Colombia. Y justo por eso, para hablar de lo que fue la goleada 1-4 contra Fortaleza en Bogotá, el entrenador 'tiburón' charló este lunes con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', contando las claves de este renacer futbolístico en el equipo currambero.

"Todo el grupo está respondiendo, están trabajando muy bien los chicos; espero que se siga por esa línea y es la única manera de lograr el objetivo, un objetivo difícil. Esto es a punta de trabajo; de esto se sale con trabajo, con la convicción de lo que se está trabajando. El plan de partido pasado se hizo muy bien, el resultado ahí está. Cada partido es diferente, pero hay que trabajar; no es que sea a punta de rejo o puteadas, es trabajo, en trabajar y hacerlo bien y cuando estén en casa, descansar bien", indicó de entrada el entrenador 'charrúa'.

Sumado a eso, Viera contó cómo es la relación con varios de los 'viejos conocidos', que conoció cuando todavía estaba vigente en el Junior: "Obviamente que a Teófilo Gutiérrez y Yimmi Chará los conozco bien en la parte personal y ellos también a mí; ellos saben cómo pienso, cómo veo las cosas y yo los conozco a ellos también, así que nada. Ellos ayudan mucho y eso es positivo".

Teófilo Gutiérrez y Sebastián Viera, celebrando la obtención de la liga en 2018. JOAQUIN SARMIENTO/AFP.

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"Todos quieren salir adelante; este es el último año de Teo y quiere salir bien también", agregó Sebastián Viera.



¿Qué cambios ha tenido este Junior desde el juego?

"Nos ha faltado competir; en el partido pasado sí lo hicimos, fue un equipo corto, ordenado. Jugar a las dos de la tarde en Bogotá no es fácil, pero estamos contentos por lo que se ha hecho. Todo el trabajo pasa por lo mental y lo físico; hemos trabajado bien en la semana, hemos tenido más sesiones de entrenamiento y eso ayuda, se van acoplando más a la idea que tenemos de juego".

¿La pelota parada es importante para usted? ¿lo entrenan?

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"Yo cuando jugaba, pateaba 600 tiros libres por semana en el entrenamiento, ya lo tenía como algo habitual, como una rutina; conocía muy bien mi cuerpo, pero en un jugador de campo es un poco más difícil porque hay otros recorridos, por lo que tiene que administrar su carga y a veces no se puede quedar pateando tanto tiempo".

"La repetición hace al maestro; yo no nací pegándole a la pelota, ni aprendí de la noche a la mañana. Cuando más entrenaba, mejor iba a llegar al partido, si un lateral, después de un entrenamiento desborda y tira diez centros, cuando llegue al partido se va a sentir más cómodo. Lo mismo pasa acá, la repetición da más confianza y el automatismo ayuda. Es que la pelota quieta abre un partido y hay que aprovecharla", finalizó Viera.

Sebastián Viera no es más técnico del Real Cartagena. Instagram oficial del Real Cartagena

¿Qué viene para Junior?

"Esto es de todos los días, nos quedan once finales, no nos podemos dormir, no nos queda tiempo. Aparte que se ganó, se ganó jugando bien, no por casualidad y eso da muchísima más confianza. Ese es el camino, entrar con toda la actitud".

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¿Regaña a su papá, que hace parte del cuerpo técnico?

"Si hay que regañar a mi papá, lo regaño. Con mi padre tenemos una buena relación. En mi casa manda mi papá, en el vestuario mando yo; hay mucho respeto".

