Jefe de Bayern Múnich que predijo éxito de Luis Díaz volvió con palabras de grueso calibre

En la Bundesliga van cuatro fechas en la temporada 2026/2027 y aunque Bayern Múnich acumula 10 puntos de 12 posibles, en los últimos días se ha armado una controversia cercana a Luis Díaz, quien hasta ahora no ha anotado su primer tanto y aún no se nota con la suficiencia del primer año en el cuadro 'bávaro'. Al interior del equipo, tanto el entrenador Vincent Kompany como sus compañeros, se han mostrado tranquilos por la actualidad del guajiro y se ha argumentado que a él se le ve trabajando a todo vapor en pro de buscar esa puesta a punto que tanto se le reclama.

Ahora, este lunes, en cuentas partidarias del club alemán se conoció un testimonio de Herbert Hainer, presidente del Bayern, quien tras la llegada de Díaz desde el Liverpool inglés aseguró que “si Luis Díaz empieza a marcar goles, somos imbatibles.”

Y pese a la sequía actual, el directivo no pierde su optimismo y confianza en las condiciones del estelar futbolista de la Selección Colombia. Al recordarle lo dicho antes del inicio del curso 2025/2026, Hainer apuntó en declaraciones reproducidas por el diario 'Bild' que "lo recordaste muy bien. Repetiré esa frase hoy. Lo vimos el año pasado. Él también tuvo un comienzo lento, luego marcó de manera increíble. Si sucede lo mismo esta vez, mantengo la misma opinión: somos imbatibles”.

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Cabe indicar que por ese arranque de temporada incluso a Díaz Marulanda se le dejó en Múnich y no fue convocado por el profesor Néstor Lorenzo al seleccionado colombiano para los partidos frente a México (26 de septiembre), Paraguay (2 de octubre) y Perú (6 de octubre), los primeros tras el Mundial 2026.



El atacante, de su lado, se ha dejado ver en actividades del club en el marco del Oktoberfest 2026, junto a su esposa Geraldine Ponce, y se nota tranquilo y con fe en que las buenas presentaciones ya van a llegar.

Luis Díaz, extremo del Bayern Múnich Foto: AFP

Por las fechas FIFA de las próximas dos semanas, Bayern Múnich solamente volverá a jugar el 10 de octubre frente a Augsburgo, a las 8:30 de la mañana (hora Colombia).