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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Nacional vs. Millonarios, EN VIVO; hora y dónde ver por TV este clásico en la Liga Betplay II-2026

Nacional vs. Millonarios, EN VIVO; hora y dónde ver por TV este clásico en la Liga Betplay II-2026

Este jueves, en el estadio Atanasio Girardot, Atlético Nacional y Millonarios se enfrentarán por la fecha 12 del fútbol profesional colombiano. ¡Todos los detalles acá!

Por: EFE
Actualizado: 21 de sept, 2026
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Rodrigo Contreras en duelo contra Nacional, por Liga.
Rodrigo Contreras en duelo contra Nacional, por Liga.
Foto: Colprensa.

Atlético Nacional y Millonarios protagonizarán el jueves en Medellín una nueva edición del clásico colombiano, un partido al que los anfitriones llegan golpeados tras perder 2-0 en su visita al Llaneros. Este duelo será válido por la fecha 12 de la Liga BetPlay II-2026.

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Sin embargo, el equipo verde, dirigido por Lucas González, es tercero con 18 puntos, a uno de Millonarios que es segundo, pero tiene tres partidos aplazados en los que, de sumar, le permitirán superar en la tabla a su rival.

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Esta edición del Atlético Nacional-Millonarios también tendrá dos protagonistas especiales: los veteranos volantes James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado, fichados recientemente por el equipo de Medellín y el de Bogotá, respectivamente, que se enfrentarán por primera vez en su país.

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'El Panita', como es conocido Cuadrado, podrá debutar con la camiseta de Millonarios en el partido de este jueves, que se disputará en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

James, entre tanto, ya pescó minutos en dos partidos e incluso sirvió la asistencia que le permitió a su equipo vencer 2-3 al Internacional en Bogotá la semana pasada.

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Este duelo tiene un tinte especial este año por el enfrentamiento que tuvieron en marzo por el play off de la Copa Sudamericana. Millonarios ganó 3-1 en Medellín con un golazo incluido de Rodrigo Contreras, quien abrió la cuenta con un remate desde antes de la mitad de cancha. Lo curioso es que ese mismo mes, se volvieron a ver las caras por Liga y de nuevo el 'emajador' se impuso, esta vez por 3-0. Dicho esto, los azules llegan con la confianza de haber ganado los dos últimos clásicos del fútbol colombiano.

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Hora y dónde ver Atlético Nacional vs. Millonarios

Fecha: jueves 24 de agosto.
Hora: 8:00 p.m. (hora Colombia).
Estadio: Atanasio Girardot, en Medellín.
Transmisión: televisión cerrada.

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