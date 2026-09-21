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Gol Caracol  / El primer problema de México para enfrentar a la Selección Colombia, en fecha FIFA: hay decisiones

El primer problema de México para enfrentar a la Selección Colombia, en fecha FIFA: hay decisiones

La Selección Colombia se enfrentará el próximo sábado 26 de septiembre con México y fuentes oficiales comunicaron una determinación de Rafael Márquez, DT de los 'manitos'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de sept, 2026
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Rafael Márquez, DT de México.
Rafael Márquez, DT de México.
afp.

La Selección de México comenzó con su puesta a punta para los partidos de la fecha FIFA, cuyo primer rival será Colombia el próximo sábado, a las 8 de la noche (hora de nuestro país), en la cancha del M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland. Y en medio de esto, se conoció a través de un comunicado de prensa que el volante Alan Cervantes, del registro del América, no podrá estar a causa de una lesión muscular que lo afectó en las últimas horas. En su puesto fue llamado Isaías Violante, quien se unirá a los entrenamientos en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol.

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"La dirección deportiva de Selecciones Nacionales informó que la baja del futbolista de 28 años de edad se debe a una molestia muscular, la cual se presentó tras el clásico nacional contra Chivas, que terminó con un empate 2-2 en la Jornada 9 del Apertura 2026", se leyó en una nota publicada por el diario 'La Razón', con respecto a las novedades de los 'manitos'.

Edson Álvarez con la Selección México en el Mundial 2026.
Edson Álvarez con la Selección México en el Mundial 2026.
Foto: AFP

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Hay que indicar que México se medirá con la Selección Colombia el 26 de septiembre, en el debut del DT Márquez; el 29 de septiembre rivalizará con Perú, en Nueva Jersey; el 3 de octubre el compromiso es contra Estados Unidos, en Arizona; y contra de Chile, el 6 de octubre en Los Ángeles, California.

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Acá el listado de convocados de México para enfrentar a Colombia:

Arqueros

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Raúl Rangel (Chivas de Guadalajara)

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Óscar García (Club León)

Álex Padilla (Athletic de Bilbao)

Defensas

Johan Vásquez (Genoa)

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César Montes (Lokomotiv)

Víctor Guzmán (Rayados de Monterrey)

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Israel Reyes (América)

Everardo López (Toluca)

Jorge Sánchez (Atlas)

Jesús Gallardo (Toluca)

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Mateo Chávez (AZ Alkmaar)

Diego Campillo (Chivas)

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Mediocampistas

Erik Lira (Cruz Azul)

Luis Chávez (Dinamo Moscú)

Obed Vargas (Atlético de Madrid)

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Jeremy Márquez (Cruz Azul)

Orbelín Pineda (Rayados de Monterrey)

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Álvaro Fidalgo (Real Betis)

Denzell García (FC Juárez)

Gilberto Mora (Tijuana)

Luis Romo (Chivas de Guadalajra)

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Delanteros

Roberto Alvarado (Chivas de Guadalajara)

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Hugo Camberos (Chivas de Guadalajara)

Hirving Lozano (LA Galaxy)

Santiago Giménez (Porto)

Armando González (Olympiacos)

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Germán Berterame (Inter Miami)

Santiago Sandoval (Chivas de Guadalajara)

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Isaías Violante (Club América)

Falcao García y James Rodríguez durante juego de la Selección Colombia.
Fútbol Colombiano

"En Colombia le deben muchos aplausos a Falcao, a James Rodríguez, a Cuadrado y a otros más"

Sebastián Villa, colombiano de Boca Juniors.
Colombianos en el exterior

Sebastián Villa, con los 'taches arriba' en contra de 'Davo Xeneize' y 'La Cobra; "chiquititos"

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