El primer problema de México para enfrentar a la Selección Colombia, en fecha FIFA: hay decisiones

La Selección de México comenzó con su puesta a punta para los partidos de la fecha FIFA, cuyo primer rival será Colombia el próximo sábado, a las 8 de la noche (hora de nuestro país), en la cancha del M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland. Y en medio de esto, se conoció a través de un comunicado de prensa que el volante Alan Cervantes, del registro del América, no podrá estar a causa de una lesión muscular que lo afectó en las últimas horas. En su puesto fue llamado Isaías Violante, quien se unirá a los entrenamientos en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol.

"La dirección deportiva de Selecciones Nacionales informó que la baja del futbolista de 28 años de edad se debe a una molestia muscular, la cual se presentó tras el clásico nacional contra Chivas, que terminó con un empate 2-2 en la Jornada 9 del Apertura 2026", se leyó en una nota publicada por el diario 'La Razón', con respecto a las novedades de los 'manitos'.

Edson Álvarez con la Selección México en el Mundial 2026. Foto: AFP

Hay que indicar que México se medirá con la Selección Colombia el 26 de septiembre, en el debut del DT Márquez; el 29 de septiembre rivalizará con Perú, en Nueva Jersey; el 3 de octubre el compromiso es contra Estados Unidos, en Arizona; y contra de Chile, el 6 de octubre en Los Ángeles, California.

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Acá el listado de convocados de México para enfrentar a Colombia:

Arqueros

Raúl Rangel (Chivas de Guadalajara)

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Óscar García (Club León)

Álex Padilla (Athletic de Bilbao)

Defensas

Johan Vásquez (Genoa)

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César Montes (Lokomotiv)

Víctor Guzmán (Rayados de Monterrey)

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Israel Reyes (América)

Everardo López (Toluca)

Jorge Sánchez (Atlas)

Jesús Gallardo (Toluca)

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Mateo Chávez (AZ Alkmaar)

Diego Campillo (Chivas)

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Mediocampistas

Erik Lira (Cruz Azul)

Luis Chávez (Dinamo Moscú)

Obed Vargas (Atlético de Madrid)

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Jeremy Márquez (Cruz Azul)

Orbelín Pineda (Rayados de Monterrey)

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Álvaro Fidalgo (Real Betis)

Denzell García (FC Juárez)

Gilberto Mora (Tijuana)

Luis Romo (Chivas de Guadalajra)

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Delanteros

Roberto Alvarado (Chivas de Guadalajara)

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Hugo Camberos (Chivas de Guadalajara)

Hirving Lozano (LA Galaxy)

Santiago Giménez (Porto)

Armando González (Olympiacos)

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Germán Berterame (Inter Miami)

Santiago Sandoval (Chivas de Guadalajara)

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Isaías Violante (Club América)