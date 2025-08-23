Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
DAYRO MORENO
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Malas noticias en Nacional para el clásico contra América: tres bajas sensibles por lesión

Malas noticias en Nacional para el clásico contra América: tres bajas sensibles por lesión

Este domingo, Atlético Nacional visitará al América en el estadio Pascual Guerrero, sin embargo, no podrá contar con dos refuerzos y una pieza clave en ataque.

Atlético Nacional recibió a Fortaleza por la fecha siete de la Liga BetPlay II-2025.
Atlético Nacional recibió a Fortaleza por la fecha siete de la Liga BetPlay II-2025.
X de @nacionaloficial
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 23, 2025 03:51 p. m.