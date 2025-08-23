Malas noticias en Nacional para el clásico contra América: tres bajas sensibles por lesión

La octava jornada del fútbol profesional colombiano tendrá uno de los clásicos más importantes, el cual tiene como protagonistas al América de Cali y Atlético nacional, dos de los clubes más ganadores en el ámbito local. Como es costumbre los equipos ya revelaron los convocados para este duelo y en los 'verdolagas' hay preocupación por la ausencia de tres jugadores importantes.

Javier Gandolfi tendrá la tarea de pasar la página por la eliminación de Copa Libertadores tras caer en penaltis 4-3 con São Paulo y un triunfo sobre los 'escarlatas' podría devolverles la confianza. Dicho esto, el estratega argentino ya reveló la nómina de viajeros con la inclusión de jugadores claves como David Ospina, William Tesillo, Jorman Campuzano, Matheus Uribe, Edwin Cardona, Marlos Moreno, Alfredo Morelos y Marino Hinestroza.

Estos son los convocados y el reporte médico de nuestro equipo, previo al juego ante América 🟢⚪️#VamosTodosJuntos🇳🇬#UnoVuelveSiempre pic.twitter.com/FCcr6c6Tpj — Atlético Nacional (@nacionaloficial) August 23, 2025

Convocados de Atlético Nacional: David Ospina, Luis Marquínez, William Tesillo, Simón García, Juan José Arias, Andrés Felipe Salazar, Andrés Felipe Román, Camilo Cándido, Joan Castro, Elkin Rivero, Luis Miguel Landázuri, Juan Manuel Zapata, Jorman Campuzano, Matheus Uribe, Billy Arce, Edwin Cardona, Andrés Sarmiento, Marlos Moreno, Alfredo Morelos, Marino Hinestroza y Facundo Batista.

Sin embargo, no todo es color de rosa y no podrá contar con tres futbolistas que acarrean problemas físicos. Tal es el caso de dos refuerzos como César Haydar y Juan Bauza, y el delantero Dairon Asprilla. A continuación, repasamos los detalles del boletín médico que reveló el conjunto antioqueño.

César Haydar: Lesión muscular bíceps femoral muslo derecho. Incapacidad 15 semanas. Dairon Asprilla: Inicia actividades con el grupo agosto 25. Juan Bauzá: Fatiga muscular isquiotibiales. Retorno a actividad según evolución.

Cabe recordar, que, Nacional se ubica en la quinta casilla de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025 con 12 unidades, producto de tres victorias, tres empates y una derrota. El juego frente al América de Cali será a las 6:20 p.m. (hora Colombia), de este domingo 24 de agosto, en el Pascual Guerrero, en Cali, y con la transmisión de la televisión cerrada.