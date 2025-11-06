Más líos en fechas de definiciones de Liga Betplay II 2025; autoridades ponen ojo a deudas en Pasto

Aún restan por jugarse dos fechas de la fase todos contra todos de la Liga Betplay II 2025 y con duelos importantes en el calendario en el camino, se siguen conociendo noticias relacionadas con inconvenientes administrativos que se ahondan en clubes como en el caso de Deportivo Pasto, al que han denunciado desde la Acolfutpro por deudas e incumplimientos con el plantel de jugadores y con sus empleados.

En medios de la capital de Nariño aseguraron que hay un listado de acreedores que también están a la expectativa de los pagos acordados.

De esa manera, fuentes consultadas por Gol Caracol en entes estatales indicaron que desde el Ministerio de Trabajo están con la mira puesta en lo que sucede en el equipo nariñense.

"En este momento se sigue descuadernando el campeonato. En este instante, una comisión del Ministerio de Trabajo se encuentra visitando al Pasto, hay evidencias del incumplimiento y puede que viva la misma suerte del Pereira", explicó Javier Hernández Bonnet en el espacio 'Jugada Maestra', de Ditu.

A Pasto le corresponde jugar en la fecha 19 este domingo 9 de noviembre frente a Once Caldas, que es uno de los equipos que tiene posibilidades de clasificar a los cuadrangulares, con 23 puntos. Y en la jornada 20 se enfrentarán con Atlético Bucaramanga, que pelea por ser cabeza de serie de cara a la fase definitiva en la disputa del título en este segundo semestre.

Hay que recordar que en las últimas semanas se viene hablando de los problemas del Pereira, cuyos jugadores profesionales se negaron a saltar a la cancha para los duelos contra Águilas Doradas y el propio Pasto, obligando a la presentación de una nómina Sub-20 de los 'matecañas' en dichos compromisos.

Incluso, el Mintrabajo tomó cartas en el asunto en el conjunto de la 'Perla del Otún' y un alto funcionario se pronunció. "A pesar del auto administrativo que impuso la medida de suspensión, el Club Deportivo Pereira no está acatando la orden emitida el pasado 30 de octubre. Por ello, iniciaremos inmediatamente la investigación administrativa sancionatoria y formularemos los cargos respectivos", afirmó el director territorial del Ministerio en el departamento de Risaralda (centro), Andrés Piedrahita.