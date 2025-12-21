Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Gigante brasileño se metería en la negociación entre Boca Juniors y Marino Hinestroza

Gigante brasileño se metería en la negociación entre Boca Juniors y Marino Hinestroza

De acuerdo con información de la prensa brasileña, el extremo de Atlético Nacional sería objeto de interés por parte de un histórico equipo de ese país, en medio de su posible ida a Boca Juniors.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 21 de dic, 2025
Comparta en:
Marino Hinestroza generaría interés en un equipo del fútbol brasileño
Marino Hinestroza generaría interés en un equipo del fútbol brasileño
Foto: X/@nacionaloficial

Publicidad

Publicidad

Publicidad