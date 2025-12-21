Gigante brasileño se metería en la negociación entre Boca Juniors y Marino Hinestroza

El mercado de pases en Sudamérica comienza a tomar temperatura y, como suele suceder, los nombres de los futbolistas colombianos con mayor proyección generan disputas entre los gigantes del continente. En esta oportunidad, el centro de la escena lo ocupa Marino Hinestroza, el desequilibrante extremo colombiano que milita en Atlético Nacional.

Desde hace varias semanas, el nombre de Hinestroza suena con fuerza en los pasillos de La Bombonera. Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors, tiene una debilidad por los futbolistas rápidos, capaces de ganar en el uno contra uno y de romper esquemas cerrados. Bajo esa premisa, el colombiano de 23 años encaja a la perfección en el perfil que el consejo del club busca para reforzar el ataque del equipo dirigido por Claudio Úbeda.

Sin embargo, lo que parecía una negociación exclusiva de Boca ha dado un giro inesperado. El Santos de Brasil, un club histórico que atraviesa un proceso de reconstrucción tras su regreso a la máxima categoría, ha irrumpido en las negociaciones, según contó en las últimas horas 'Globo Esporte'. El conjunto paulista, con una billetera que suele ser más robusta que la de los clubes argentinos, ve en el caleño la pieza ideal para recuperar su protagonismo en el plano internacional.

Su capacidad para jugar por ambas bandas, su explosividad en los últimos metros y la experiencia que ha ganado tanto en México como en Estados Unidos y Colombia lo convierten en una pieza de valor inmediato. Para Boca, su llegada significaría una solución a la falta de desborde que el equipo ha padecido en tramos clave de la temporada.



Marino Hinestroza en acción de juego con Atlético Nacional. Colprensa

Publicidad

No obstante, la pulseada económica no será sencilla. Aunque Boca cuenta con el seductor argumento de la mística y la vitrina que ofrece el club, el Santos ofrece la competitividad financiera y deportiva del fútbol brasileño, actualmente el más dominante de la región. De darse su fichaje por el 'xeneize', Marino jugaría Copa Libertadores, mientras que hacer parte del gigante brasileño le acarrearía disputar la Sudamericana.

Su futuro parece estar completamente lejos de Medellín, como lo dejó ver en sus redes sociales: "Esta historia de amor no podía terminar de otra manera que con un título, siempre te llevaré en el corazón, Verde querido", pero su destino final es una incógnita. Mientras en Boca aceleran los contactos para no dejar escapar al jugador, desde el 'peixe' ya prepararían una propuesta formal que podría cambiar el rumbo de la operación. El mercado promete ser una partida de ajedrez donde el delantero de proceso en la Selección Colombia será, sin duda, objeto de tira y afloje entre argentinos y brasileños.