José Mourinho deja claro lo de Richard Ríos y Benfica; “esto no es de casualidad”

Richard Ríos le dio vuelta al irregular comienzo que sufrió en su llegada al Benfica, y de a poco a punta de goles y buenas presentaciones con las 'águilas' se ha ganado el respeto de su técnico José Mourinho, de la prensa y los hinchas en Portugal.

Y en medio de su alza de nivel en Europa, y con los buenos resultados que se le vienen dando al cuadro de Lisboa, el experimentado técnico salió al paso de la actualidad del equipo y le dio todo el mérito a sus dirigidos, incluido el mediocampista colombiano, que es el que más viene brillando y entendiendo su idea.



Benfica y Richard Ríos suben de nivel y Mourinho lo aplaude

El técnico portugués resaltó en rueda de prensa este domingo que "el equipo está creciendo y algunos jugadores están mejorando, no solo en confianza, sino también en su identificación con el juego", pero le dio todo el mérito a sus pupilos, como en el caso del colombiano, quien es uno de los futbolistas que más viene destacando en los recientes partidos en la liga y la Champions.

"Creo que el equipo está en un buen momento, sí, pero lo que les repito a los jugadores es que los buenos resultados son consecuencia de mucho trabajo, mucha concentración, no de la casualidad", aseveró José Mourinho a la prensa.

Y este lunes Richard Ríos y sus compañeros en Benfica tendrán una dura prueba antes de terminar el año, recibiendo al Famalicao, que está sexto en la tabla de posiciones, por lo que deberán seguir por la misma senda para sumar puntos y continuar peleando por el título en Portugal. "Si afrontamos un partido, por ejemplo contra un equipo como el Famalicao, pensando que "solo" el buen momento nos llevará a la victoria, nos equivocamos. Tenemos que afrontar el partido de la misma manera que lo hemos venido haciendo", fue el mensaje directo de 'Mou' para sus dirigidos.



Richard Ríos vive un gran presente con Benfica. X de @SLBenfica

Sobre su rival este lunes (3:45 p.m., hora colombiana), José Mourinho explicó que "son un buen equipo, tienen buenos jugadores, están haciendo una buena temporada, tienen un gran récord como visitantes, tienen una identidad propia", pero espera que su elenco imponga condiciones y de esa manera "esperemos que sufran (el Famalicao) su primera derrota como visitantes, pero creo que vienen con la intención de continuar con su gran récord".



Richard Ríos y los partidos como figura del Benfica

En los más recientes 4 encuentros con las 'águilas' el colombiano viene ganándose los elogios de la prensa, los hinchas y su técnico José Mourinho. Primero salió figura en el clásico que finalizó 1-1 contra el duro Sporting Lisboa. Luego marcó gol y dio asistencia en el 2-0 sobre el Nápoles por Champions League. Sumó una nueva participación en el 0-4 sobre Maoreirense, y el pasado miércoles marcó golazo en el 0-2 contra el Farense.

A Richard Ríos le quedan dos partidos antes de terminar el 2025, que serán contra Famalicao (lunes 22 de diciembre), y Braga (domingo 28 de diciembre), por lo que en estas fiestas de final de año tendrá que estar en Europa concentrado en su presencia con el club.