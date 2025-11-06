Síguenos en::
Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Deportivo Pereira, en riesgo de sanción por nuevo incumplimiento; podría no jugar más en 2025

Deportivo Pereira, en riesgo de sanción por nuevo incumplimiento; podría no jugar más en 2025

El partido contra Independiente Medellín y la contienda frente a Equidad no se disputarían si el conjunto ‘matecaña’ no resuelve su crisis económica de inmediato.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 6 de nov, 2025
Deportivo Pereira no podrá jugar la Liga Betplay 2025-II si no se pone al día.jpg
El Pereira no podrá seguir operando hasta que se ponga al día.
Foto: Deportivo Pereira.

