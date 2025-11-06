Deportivo Pereira, en riesgo de sanción por nuevo incumplimiento; podría no jugar más en 2025

El Ministerio de Trabajo abrió "investigación sancionatoria" contra el Deportivo Pereira por desacatar la medida cautelar dictada por esa cartera de suspender actividades hasta que pague las deudas que tiene con jugadores y personal administrativo.

"A pesar del auto administrativo que impuso la medida de suspensión, el club no está acatando la orden emitida el pasado 30 de octubre. Por ello, iniciaremos inmediatamente la investigación administrativa sancionatoria y formularemos los cargos respectivos", afirmó Andrés Piedrahita, director territorial del ministerio en Risaralda.

El funcionario confirmó que el equipo "programó e incluso estaría realizando entrenamientos y un partido oficial este viernes 7 de noviembre" contra Independiente Medellín, válido por la penúltima fecha de la fase de todos conta todos de la Liga Betplay 2025-II.



Deportivo Pereira, en riesgo de sanción por incumplimiento a Mintrabajo

La cartera en cuestión había impuso la medida contra el elenco risaraldense, que llegó a cuartos de final de la Copa Libertadores de 2023 luego de ganar por primera vez la liga colombiana en 2022, "por graves y reiterados incumplimientos a la legislación laboral" colombiana.

⚽ Con el trabajo no se juega.

El @MintrabajoCol suspendió las labores del Club Deportivo Pereira por incumplimientos graves en el pago de salarios y seguridad social a sus trabajadores y contratistas. pic.twitter.com/vTrdmVr40R — MinTrabajo (@MintrabajoCol) October 31, 2025

La cartera explicó que la decisión fue tomada luego de recibir una queja en julio de 2025 que señalaba irregularidades como demora en el pago de primas de servicios, salarios atrasados y el no reconocimiento de recargos dominicales y festivos.

En medio la crisis, la plantilla profesional entró en paro y el entrenador venezolano Rafael Dudamel renunció su cargo, motivo por el que jugadores juveniles afrontaron los encuentros contra Águilas Doradas y Deportivo Pasto, en los que hubo respectivas derrotas 1-5 y 4-0.

Al respecto, el experimentado atacante Carlos Darwin Quintero, capitán del equipo y que suena para ir a Santa Fe, afirmó el pasado 23 de octubre ante medios de comunicación que las deudas eran tan grandes que el diario vivir se había convertido en algo "muy delicado".

A su vez, la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) reiteró que el club "no ha pagado los salarios de manera oportuna, ha incumplido con los convenios pactados -tanto trimestrales como mensuales- y ha omitido los aportes a la seguridad social".

Además de los problemas económicos, el equipo tampoco ha obtenido buenos resultados, actualmente ocupa el puesto 16 con 18 puntos y quedó eliminado en cuartos de final de la Copa Colombia frente al Envigado.

Con información de Efe.