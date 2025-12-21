Edwuin Cetré festejó a lo grande su título con Estudiantes; hasta hubo whisky para un periodista

La coronación de Estudiantes de La Plata en el Trofeo de Campeones no solo dejó celebraciones deportivas, sino también un momento viral que recorre las redes sociales. El protagonista fue el colombiano Edwuin Cetré, quien, con su carisma habitual, sorprendió a un periodista del noticiero 'SportsCenter' de 'ESPN' en plena transmisión en vivo.

Mientras el plantel 'pincha' festejaba el título en los vestuarios, el atacante se acercó al periodista mientras sostenía una botella con algo que estaba tomando, y le ofreció que tomara un poco. El comunicador le preguntó con curiosidad: "¿Qué tenés? ¿Qué es esto? ¿Fernetazo?", asumiendo que se trataba de una clásica bebida argentina. Sin embargo, la respuesta del futbolista fue inmediata y llena de estilo: "No, whisky, papi".

Ante la confesión, el cronista lanzó entre risas: "Whisky, bueno, me dio whisky, ¿qué va a hacer?". El episodio no solo refleja la alegría del vestuario platense, sino que reafirma a Cetré como uno de los personajes más carismáticos del fútbol argentino. Su frescura, sumada a su gran nivel futbolístico, lo ha convertido en un ídolo reciente de la hinchada de Estudiantes.



Vea el gracioso momento entre Edwuin Cetré y un periodista argentino