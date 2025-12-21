Luis Javier Suárez puso a pagar de más a Sporting Lisboa por una particular razón

A pulso y trabajo, Luis Javier Suárez ha construido una exitosa carrera en Europa. Lo que empezó en Granada, continuó en el Valladolid, Nastic, Real Zaragoza, Olympique de Marsella, Almería y, ahora, ve sus frutos en Sporting Lisboa. El 28 de julio, el delantero colombiano fue presentado en el club portugués, firmando un contrato hasta 2030, y ha sabido responder en cancha, con goles y asistencias.

Hasta el momento, el 'cafetero' registra un total de 1.754 minutos en el terreno de juego, repartidos en 24 compromisos, en los cuales ha marcado 15 tantos y brindado tres pases de gol. Razón por la que se ganó su lugar en el once titular y, de paso, el cariño de todos los hinchas del conjunto luso. Sin embargo, eso le generó un dolor de cabeza a la institución, que deberá realizar un pago extra.

El próximo martes 23 de diciembre, a las 3:45 p.m. (hora de Colombia), Sporting Lisboa visitará a Vitoria Guimaraes, en el estadio Dom Afonso Henriques, y Luis Javier Suárez se perfila para estar desde el arranque. De ser así, llegará a su titularidad número 20 en la actual temporada y, según el medio 'A Bola', "el equipo portugués tendrá que compensar al Almería", que es su anterior combinado.

"Esa nueva convocatoria y presencia en el once de arranque supondrá un coste adicional para Sporting Lisboa, ya que deberá pagar un total de 500.000 euros extra a Almería por ese factor puntual. De hecho, en verano, cuando se formalizó el traspaso del colombiano, se estipuló que pagarían una suma fija de 22,15 millones de euros, a los que podrían añadir 5,26 adicionales por objetivos individuales y del equipo", informaron.



Ahora, no es lo único, pues el portal deportivo portugués añadió más datos al respecto. "Los primeros 500.000 euros de este punto del acuerdo, los recibirá Luis Javier Suárez en Guimaraes. Se trata de una suma progresiva y si completa 80 titularidades, eso incrementaría. Además, hay otros factores que podrían incrementar el importe total, como el hecho de terminar como el máximo goleador de la Liga, con otros 500.000 euros", setenciaron.