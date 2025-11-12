Más líos para equipo del fútbol colombiano que podría desaparecer; queja formal

Deportivo Pereira no para de ser noticia en el fútbol colombiano por su crisis económica, la misma que los tiene jugando los partidos de la Liga BetPlay II-2025 con una plantilla Sub-20 ante la falta de pagos a los jugadores profesionales. ACOLFUTPRO se pronunció de nuevo y el riesgo de desaparecer es inminente.

El ente encargado de defender los derechos de los futbolistas solicitó la intervención inmediata del conjunto 'matecaña'. "La solicitud se fundamenta en el alarmante proceso de detrimento patrimonial que atraviesa el club, reflejado en el crecimiento desproporcionado de sus pasivos: de $4.660 millones en 2023 a más de $17.398 millones en 2024, y un capital emitido en 2024 de $31.190 millones, que representa el respaldo formal de los socios, sin que se adopten medidas para garantizar la viabilidad del negocio. Estas cifras evidencian un riesgo grave para el patrimonio de la sociedad y afectan directamente los derechos de los futbolistas profesionales", se lee de entrada en el comunicado.

Y es que Pereira ya se ha presentado a cuatro partidos del fútbol colombiano con los jugadores de la cantera, lo cual refleja al máximo su situación actual. "Este deterioro se ha visto reflejado en los reiterados incumplimientos en el pago de las obligaciones laborales, como el no pago de salarios y seguridad social, que llevaron el 30 de octubre pasado al Ministerio del Trabajo Territorial de Risaralda a ordenar la suspensión de actividades hasta que se certifique el cumplimiento de dichas obligaciones", agregó.

Por último, ACOLFUTPRO reveló la 'jugada' que hicieron las directivas para sopesar los hechos recientes. "Vale resaltar que, a la fecha, el Pereira continúa sin cumplir con el pago de los salarios del plantel profesional correspondientes al mes de octubre, así como con otras obligaciones laborales. Además, el club optó por enviar al plantel profesional a vacaciones como maniobra para eludir sus responsabilidades, sin acuerdo ni pago previo, y para el partido de hoy (miércoles) volverá a alinear juveniles sin contrato ni afiliación al sistema de seguridad social".

🚨 𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢 |

ACOLFUTPRO solicitó a @BillyEscobarP , superintendente de sociedades que intervenga de inmediato al @DeporPereiraFC verifique su situación financiera y ordene su disolución conforme a la ley. El club incurre en causal de disolución por incumplimiento… pic.twitter.com/zuvSxSqRE3 — ACOLFUTPRO (@acolfutpro) November 12, 2025