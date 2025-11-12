Cristiano Ronaldo y su insólito pedido a los hinchas de Irlanda: "Quiero que me abucheen"

La superestrella portuguesa Cristiano Ronaldo afirmó este miércoles que espera que la afición irlandesa "lo abuchee", para liberar a sus compañeros durante el partido de las eliminatorias europeas para el Mundial 2026 entre Irlanda y Portugal el jueves en Dublín.

Portugal se asegurará su presencia en la cita de Estados Unidos, México y Canadá del año que viene en caso de victoria ante Irlanda.

El cinco veces ganador del Balón de Oro está a un paso de disputar un sexto Mundial, con la selección lusa liderando el Grupo F del clasiticatorio de la UEFA con cinco puntos de ventaja a falta de dos fechas.

"El estadio me va a abuchear, estoy acostumbrado, espero que lo hagan, quizá quite presión a los demás jugadores", afirmó Ronaldo en conferencia de prensa.

Ronaldo considera que será un partido "difícil", con una Irlanda replegada atrás y sin conceder espacios.

El antiguo goledor del Manchester United y Real Madrid también fue preguntado sobre la posibilidad de que marque el gol 1.000 de su carrera en la final del Mundial.

"Tú has visto demasiadas películas, eso sería demasiado perfecto", sonrió el jugador de 40 años.

"Volviendo a la realidad, todas esas estadísticas me hacen feliz. Una selección nacional nunca depende de un solo jugador, pero me gusta marcar la diferencia con goles", confesó el actual jugador del Al-Nassr saudita.

Cristiano Ronaldo suma 953 goles a lo largo de su carrera.

El martes afirmó que cree que el Mundial 2026 será el último de su carrera.