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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Mateo Puerta 'rompió' el silencio y habló de supuesta discusión con Pablo Repetto; hay comunicado

Mateo Puerta 'rompió' el silencio y habló de supuesta discusión con Pablo Repetto; hay comunicado

El lateral de Santa Fe se refirió a su tempranera salida en duelo contra Tolima, que le dio la vuelta a las redes. Además se pronunció por lo sucedido con Pablo Repetto.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 4 de abr, 2026
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Mateo Puerta y Pablo Repetto, protagonistas en el Tolima vs. Santa Fe.
Mateo Puerta y Pablo Repetto, protagonistas en el Tolima vs. Santa Fe.
Foto: X de Santa Fe y AFP.

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