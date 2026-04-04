Mateo Puerta 'rompió' el silencio y habló de supuesta discusión con Pablo Repetto; hay comunicado

El pasado sábado, Mateo Puerta se robó los reflectores en el duelo entre Deportes Tolima e Independiente Santa Fe, por el duelo correspondiente a la décima jornada de la Liga BetPlay I-2026, que se encontraba aplazada hace unas semanas atrás.

Y es que, el lateral derecho solo duró doce minutos en el terreno de juego, siendo además uno de los involucrados en la anotación de Jerson González, quedando comprometido en la marca, que terminó en la apertura del marcador para los ‘pijaos’ en el solo amanecer del compromiso.

Durante la transmisión se vio una charla bastante airada entre Pablo Repetto y él en pleno juego, que al final terminó con la decisión del uruguayo, quien lo sustituyó a los doce minutos de partido por Jeison Angulo.

Mateo Puerta y Pablo Repetto, protagonistas en el Tolima vs. Santa Fe. Foto: X de Santa Fe y AFP.

Evidentemente, su imagen llorando y saliendo directo camino hacia los vestuarios, sin despedirse del cuerpo técnico, dio lugar para la especulación, que posteriormente terminó en muchas versiones, infundidas por las conjeturas de la gente en redes sociales.



No obstante, tras el 2-2 entre Tolima y Santa Fe, el mismo Mateo Puerta hizo un posteo donde aclaró todo lo que sucedió en el estadio Manuel Murillo Toro: “Quiero ofrecer disculpas a la hinchada, al cuerpo técnico y a mis compañeros (cómo ya lo hice internamente) por haber tenido que salir del partido de manera temprana en el juego ante Tolima”.

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“Empecé a sentir una molestia que no me permitió estar al 100% y por responsabilidad con el equipo y para evitar una lesión mayor, tomamos la decisión de no continuar en el juego. También quiero también aclarar que no existió ningún tipo de discusión ni inconveniente con el cuerpo técnico, ni jugadores. Siempre hay respeto, comunicación y trabajo en equipo por el bien del club”, agregó Puerta, aclarando que no hubo tal discusión con Repetto, como lo habían mencionado en redes.

¡Tapándose la cara se fue Mateo Puerta sustituido en los primeros minutos!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/vt7Oesi8Br — Win Sports (@WinSportsTV) April 5, 2026

Sumado a eso, el lateral agradeció por el apoyo y enfatizo en el tema de su recuperación: “Seguiré trabajando y recuperándome para volver lo más pronto posible y aportar al equipo dentro del campo. Gracias a todos por el apoyo. Volveremos más fuertes”.

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¿Qué dijo Pablo Repetto sobre la situación con Mateo Puerta?

El entrenador uruguayo, quien también se pronunció sobre el tema; habló en rueda de prensa y dio las razones explícitas de la sustitución.

“El cambio de Mateo Puerta es porque él tiene un tema muscular, en el cuádriceps, por eso sale; él sintió una lesión muscular. Además, venía arrastrando con eso, porque hace poco salió de una lesión de la pantorrilla y ahora sintió la lesión en el cuádriceps, por eso sale”, respondió contundentemente el estratega ‘charrúa’, dejando claras las razones por las cuales le dio salida al lateral derecho”, dijo Repetto.