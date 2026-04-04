Síguenos en:
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA VS. ECUADOR, EN VIVO
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Así quedó la tabla de posiciones de la Bundesliga, tras triunfo de Bayern Múnich 2-3 sobre Friburgo

Así quedó la tabla de posiciones de la Bundesliga, tras triunfo de Bayern Múnich 2-3 sobre Friburgo

El Bayern Múnich le dio vuelta a un partido que perdía 2-0 en el campo del Friburgo, pero sacó la 'casta' para quedarse con los tres puntos. Conozca cómo quedó la tabla de posiciones de la Bundesliga.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 4 de abr, 2026
Comparta en:
Bayern Múnich se impuso al Friburgo por la Bundesliga.
Bayern Múnich se impuso al Friburgo por la Bundesliga.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad