Así quedó la tabla de posiciones de la Bundesliga, tras triunfo de Bayern Múnich 2-3 sobre Friburgo

Bayern Múnich, que tuvo a Luis Díaz en el campo de juego, se impuso este sábado por 2-3 al Friburgo en un partido que en el minuto 80 perdía por 2-0, tres días antes de su duelo de ida de cuartos de final de la Champions League contra el Real Madrid.

Los 'bávaros', como estaba previsto, salieron al césped sin Harry Kane, a quien el entrenador Vincent Kompany espera tener de regreso el martes para el duelo frente a los 'merengues', y sin Michael Olise, que empezó el partido en el banquillo.

Friburgo se adelantó en el marcador, en el minuto 47, por medio de Johan Manzambi con un remate de media distancia en una jugada que se inició tras un robo de pelota en la salida del Bayern.

Friburgo vs Bayern Múnich con Luis Díaz AFP

Luego, al minuto 71, tras un rebote después de un mal despeje de Neuer, llegó el segundo tanto para los locales, Lucas Höler fue el autor de la celebración.



El Bayern logró el descuento al 81' con Tom Bischof, con un remate desde fuera del área; el 2-1 se subió de forma parcial. Pero al 92', Bischof repitió para lograr el empate a dos.

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Los dirigidos por Kompany no bajaron los brazos, y al minuto 99, lograron darle la vuelta al tablero. Lennart Karl marcó a pase de Alphonso Davies.

Ahora, los 'bávaros' se centrarán en su visita al Real Madrid por la ida de los cuartos de final de la Champions League.



Tabla de posiciones de la Bundesliga, tras triunfo del Bayern Múnich 2-3 sobre Friburgo

Bayern Múnich - 73 puntos Borussia Dortmund - 64 puntos Leipzig - 53 puntos Stuttgart - 53 puntos Hoffenheim - 50 puntos Bayer Leverkusen - 49 puntos Eintracht Frankfurt - 38 puntos Friburgo - 37 puntos Mainz 05 - 33 puntos F. C. Augsburgo - 32 puntos Hamburgo - 31 puntos FC Unión Berlín - 31 puntos Borussia Mönchengladbach - 30 puntos Werder Bremen - 28 puntos Colonia - 26 puntos FC St. Pauli - 24 puntos VfL Wolfsburgo - 21 puntos FC Heidenheim 1846 - 16 puntos