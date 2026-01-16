Piden donantes de sangre para joven promesa de América de Cali, que lucha contra penosa enfermedad

El fútbol es uno de los deportes más apasionantes del mundo, pero tras de éste se esconden muchas historias que los fanáticos desconocen o no esperan. En Colombia hay una joven promesa del América de Cali que está pasando por duros momentos, lucha contra una penosa enfermedad, y desde los 'diablos rojos', no dudaron en hacer una petición especial por él.

Se trata de Yojan Carrillo y quien hace parte de la categoría Sub-17 de la institución roja del Valle del Cauca. El defensor central está hospitalizado en la Clínica Valle del Lili, a causa de una leucemia linfoblástica aguda, que según le contó a este portal la médica Carolina Roa, de las categorías de formación y América femenino, se le detectó la "primera semana del mes de diciembre". Aunque su "evolución ha sido satisfactoria", la galena precisó que es necesaria "la donación de hemoderivados para poder garantizar que pueda tener una adecuada evolución clínica".

🔴⚪ LA FAMILIA ESCARLATA TAMBIÉN JUEGA ESTE PARTIDO ⚪🔴



Hoy pedimos el apoyo de toda la hinchada del América de Cali para una causa que va más allá del fútbol.



Yojan Steven Carrillo Uribe, jugador de la categoría Sub-17, necesita donación de sangre para continuar con su tratamiento.

"Con respecto a la situación clínica de nuestro jugador Yojan Carrillo y quien pertenece a las categorías de formación de nuestra institución, él fue diagnosticado con una leucemia linfoblástica aguda la primera semana del mes de diciembre. Desde el momento del diagnóstico se encuentra recibiendo atención médica, hospitalizado en la Fundación Valle del Lili en atención por los servicios de hematología y oncología. Con respecto a su manejo ya terminó toda su primera fase de quimioterapia con una adecuada respuesta clínica. En los últimos días, como parte del proceso normal de evolución de la enfermedad, ha presentado unos cuadros de trombocitopenia, que quiere decir que ha tenido compromisos de sus plaquetas, sus plaquetas han vuelto a bajar, y además, ha tenido un cuadro de anemia porque sus glóbulos rojos también se han visto afectados, por esto, ha sido necesario convocar nuevamente para el tema de la donación de hemoderivados para poder garantizar que pueda tener una adecuada evolución clínica. Su evolución ha sido satisfactoria, estos son procesos de remisión de manejo de la enfermedad, realmente ha sido muy satisfactorio; sin embargo, estos son eventos que hacen parte del proceso natural de la enfermedad y que son los que se pueden presentar durante el desarrollo y evolución de la misma", contó de inicio Roa.



Carrillo Uribe, al igual que el resto de los futbolistas que pertenecen a las categorías de formación del América, pasan por un proceso muy estricto de seguimiento médico, evaluaciones, cardiovasculares con electrocardiografía, laboratorios de ingreso y más. No obstante, reveló Carolina Roa que Yojan Steven no había presentado "ningún tipo de alteración médica, incluso, no había presentado ningún tipo de lesiones deportivas".

"Estas leucemias debutan de una forma aguda, tanto clínica como biológicamente y su presentación es de una forma explosiva, de inicio rápido, que puede ir de días hasta pocas semanas con todas las manifestaciones clínicas que lleva la enfermedad", agregó la profesionalidad de la salud.

La galena reveló por qué es importante la donación de sangre para este tipo de enfermedades e hizo una invitación importante al público para que se acerquen a la Clínica Valle del Lili y aporten su 'granito de arena' en pro de esta buena causa.

"La donación en el caso del diagnóstico de la leucemia es parte vital del manejo y soporte de los pacientes, dado que esta patología afecta directamente las células sanguíneas y puede haber disminución de plaquetas, de glóbulos blancos, puede haber incluso disminución de glóbulos rojos con cuadros importantes de anemia. Entonces, el garantizar que estos niveles celulares estén en las mejores condiciones a través de la transfusión de cualquiera de estos hemoderivados le garantiza al paciente evitar cuadros de hemorragia, infecciosos y nos va ayudar para tener el mejor resultado clínico. Por eso queremos exhortar a la población en general, en este caso de Yojan, pero también para todos los pacientes que están hospitalizados en las diferentes instituciones y que necesitan transfusiones a que asistamos, podamos ser donantes. Realmente es muchísimo lo que podemos aportarle a la evolución clínica de estos pacientes, en el caso de Yojan, pues los invitamos a través de la Fundación Valle del Lili en su banco de sangre se pueden hacer las donaciones tanto de sangre como la plaquetaféresis que es la donación de concentrados de plaquetas".

Y concluyó la doctora Carolina Roa: "Queremos hacer un llamado muy sincero y solidario a toda la comunidad para que nos unamos a esta campaña de donación, en este caso, motivados por la condición clínica de nuestro jugador Yojan Carrillo, pero en general, motivados porque muchos pacientes necesitan de nosotros. Donar sangre no es sólo un gesto de solidaridad es parte del tratamiento y que puede marcar la diferencia en que un paciente pueda avanzar en su proceso de recuperación. Estos pacientes realmente lo necesitan, donar sangre es donar vida".