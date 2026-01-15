"Falcao García y James Rodríguez son los mejores jugadores de la historia de Colombia, van a la par"

Uno de los arqueros habituales del proceso de Selección Colombia que lidera Néstor Lorenzo es Álvaro Montero, del registro de Vélez Sarsfield argentino, quien cuenta ya con una amplia experiencia en clubes de nuestro país, como Deportes Tolima y Millonarios, e igualmente a nivel internacional con pasos por Sao Caetano, de Brasil, y San Lorenzo de Almagro.

El guajiro fue nuestro invitado de la semana en la sección el 'Anecdotario' y dejó en el ambiente varias conceptos relacionados con el balompié nacional, en el que ha tenido la oportunidad de compartir con figuras de la talla de Falcao García, con quien jugó en el cuadro 'embajador', y también con James Rodríguez, en el seleccionado de Lorenzo.

De esa forma, Montero lanzó una afirmación directa en uno de los apartados de la charla. "Para mí el mejor de la historia de Colombia es Falcao. Él, junto a James Rodríguez, están a la par. Son dos tipos excepcionales, después en el día a día es aprenderles. Con Falcao todo se le admiraba ahora que estuvimos en Millonarios, él da formas, es ejemplo", dijo el guardameta de 30 años.

Y al hablar del samario se le nota admiración y respeto y ahí fue cuando confesó un dolor que le quedó por lo vivido defendiendo los colores de los 'embajadores'. "El último año en Millonarios me tocó mucho y más porque personalmente le quería cumplir el sueño a 'Falca', de tratar de ser campeones del fútbol colombiano. Le queríamos cumplir a un jugador que nos hizo felices a todos en este país; pero no se logró".



A la par de referirse al famoso 'Tigre', Montero Perales también entregó conceptos relacionado con el '10' del seleccionado colombiano, a quien ha aprendido a conocer. "James Rodríguez es un líder, un crack. En la Selección Colombia, él ha tomado la batuta, con grandes jugadores que hay en general. Uno ve que es muy competitivo, tiene calidad, y una pegada prodigiosa".

Falcao y James celebrando un gol de la Selección Colombia contra Polonia en el Mundial de Rusia 2018. Luis Álvarez - Colprensa

En medio de risas, el gigante del arco agregó que "cuando James se queda a entrenar algunos minutos más, tiros libres y penaltis, se la pongo difícil. Cuando me hace gol no me gusta y cuando se la tapo, lo molesto. Me gusta retarlo, pero él le pega demasiado bien a la pelota".

