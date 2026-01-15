Síguenos en:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Gol Caracol  / Selección Colombia  / "Falcao García y James Rodríguez son los mejores jugadores de la historia de Colombia, van a la par"

"Falcao García y James Rodríguez son los mejores jugadores de la historia de Colombia, van a la par"

En el ambiente del fútbol colombiano siempre existe la discusión por elegir a los más grandes y trascendentes de todos los tiempos y ahí apareció una opinión de una figura actual.

Por: Óscar Javier Ostos Mayorga
Actualizado: 15 de ene, 2026
James Rodríguez y Falcao García celebran un gol, cuando compartían en la Selección Colombia
AFP

