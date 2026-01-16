Síguenos en:
Fútbol Colombiano  / Mientras que Deportivo Pereira debutó en Liga Betplay 2026, la Supersociedades anuncia "controles"

Mientras que Deportivo Pereira debutó en Liga Betplay 2026, la Supersociedades anuncia "controles"

La Superintendencia de Sociedades tomó decisiones radicales este viernes contra el Deportivo Pereira, tras detectar graves problemas jurídicos, contables y administrativos.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de ene, 2026
La formación titular del Deportivo Pereira frente a Llaneros en su debut en la Liga BetPlay I-2026.
La formación titular del Deportivo Pereira frente a Llaneros en su debut en la Liga BetPlay I-2026.
