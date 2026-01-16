Mientras que Deportivo Pereira debutó en Liga Betplay 2026, la Supersociedades anuncia "controles"

Deportivo Pereira debutó este viernes 16 de enero en la Liga BetPlay I-2026 frente a Llaneros; sin embargo, antes de que rodara el balón en el estadio Centenario de Armenia, el conjunto 'matecaña' recibió una dura noticia y que extiende la crisis que enfrenta. ¿Que pasó? La Superintendencia de Sociedades anunció "controles" tras detectar graves problemas jurídicos, contables y administrativos.

"La Superintendencia de Sociedades, luego de adelantar una actuación administrativa, resolvió someter a la sociedad Deportivo Pereira F.C. S.A. a la medida de control. Esta decisión se fundamenta en la constatación de una situación crítica en los ámbitos jurídico, contable y administrativo, lo que hace necesario aplicar el nivel más alto de supervisión previsto en la ley para salvaguardar la estabilidad de la empresa", se leyó de entrada en el comunicado emitido por la entidad, este viernes.

Esta determinación, según lo explicó este organismo de control, tiene amplias facultades sobre el club y podrá "impartir instrucciones, exigir planes de mejoramiento, autorizar o limitar ciertos actos y operaciones, y realizar un seguimiento continuo a la gestión de los administradores".

Con esta medida, "se busca garantizar el cumplimiento del marco legal, la transparencia de la información financiera y la adopción oportuna de correctivos frente a los riesgos identificados".



Por último, la La Superintendencia de Sociedades indicó en su comunicado que la "finalidad de la medida es propiciar la recuperación integral de la empresa, mediante un acompañamiento más detallado y técnico que permita corregir las debilidades detectadas y fortalecer su gobierno corporativo. El control facilita una vigilancia cercana y preventiva, orientada a restablecer la normalidad operativa y la sostenibilidad de la sociedad en el tiempo".

La Acolfutpro también se pronunció

Por su parte, la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) no ha parado de denunciar en las últimas semanas que le adeudan salarios a los jugadores del 'matecaña', vulnerando así los derechos fundamentales de los deportistas.

"¡𝐘𝐀 𝐍𝐎 𝐒𝐎𝐑𝐏𝐑𝐄𝐍𝐃𝐄, 𝐏𝐄𝐑𝐎 𝐒𝐈́ 𝐈𝐍𝐃𝐈𝐆𝐍𝐀! El Deportivo Pereira sigue incumpliendo sus obligaciones laborales. Hoy adeuda dos meses de salario y seguridad social a sus futbolistas, vulnerando derechos fundamentales y desconociendo la ley. Ahora parece rutina, pero no podemos dejar de denunciarlo. La normalización del incumplimiento golpea la dignidad de los futbolistas y deteriora la credibilidad del fútbol profesional colombiano. El fútbol no puede sostenerse sobre la base de la evasión y la indiferencia", se leyó en un trino de la Acolfutpro.

