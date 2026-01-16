Síguenos en:
Luis Javier Suárez se 'vistió' de asistidor en Sporting Lisboa vs. Casa Pia: acá el video

Luis Javier Suárez se 'vistió' de asistidor en Sporting Lisboa vs. Casa Pia: acá el video

El delantero samario recibió un balón cerca al área, se giró y habilitó a su compañero Daniel Bragança, quien al minuto 78, decretó el 3-0 final para Sporting Lisboa en el José Alvalade.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de ene, 2026
Luis Javier Suárez se reportó con asistencia en Sporting Lisboa frente a Casa Pia.
