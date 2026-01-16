Luis Javier Suárez se 'vistió' de asistidor en Sporting Lisboa vs. Casa Pia: acá el video

Sporting Lisboa recibió este viernes 16 de enero a Casa Pia en una nueva jornada de la Liga de Portugal. En los 'leones' jugó todo el partido el colombiano Luis Javier Suárez, quien de paso, se reportó con una asistencia.

El samario, de 28 años, recibió un balón en todo el borde del área, se giró y luego le dejó 'servido' el mismo a Daniel Bragança, quien al minuto 78, decretó el 3-0 final en el José Alvalade.

Vea acá la asistencia de Luis Javier Suárez en Sporting Lisboa vs. Casa Pia: